A San Valentino stupisci la tua dolce metà con un palloncino a sorpresa!

MORBIO INFERIORE - Tra pochi giorni sarà San Valentino, la Festa degli innamorati!

Se siete a corto di idee e state cercando un regalo originale e sorprendente, BALLOON IN A BOX è l’idea regalo perfetta.

Si tratta di una scatola contenente dei palloncini che, una volta sollevato il coperchio, galleggeranno in aria donando una sferzata di gioia alla persona che la riceverà. Ma non è tutto! La scatola si apre completamente su tutti i lati, svelando il messaggio che è scritto al suo interno. È possibile infatti personalizzare sia la scatola che il pallone con un messaggio d'amore o semplicemente di auguri, oltre al nome della persona a cui la si desidera regalare.

La scelta dei palloncini da mettere all'interno della scatola è ampia: da quelli a forma di cuore ai più classici rotondi, tinta unita o con stampe di fiori e cuoricini, in uno svariato assortimento di colori.

All’interno della spaziosa scatola si possono aggiungere anche dei fiori e un ulteriore regalo.

BALLOON IN A BOX è una sorpresa che può essere fatta anche in occasione di un compleanno, un anniversario o una nascita e, grazie alla lunga durata di questi palloncini, è possibile spedirla per posta in tutta la Svizzera.

Per info e ordini scrivere a info@petalidiriso.com oppure chiamare 076 4093215

Company profile – Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze e aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso è a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prèmaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info: clicca qui

