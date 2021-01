Al salone Merlo la bellezza in dono fa sorridere il cuore dei City Angels

CHIASSO - Patrick Merlo vive il mondo dei capelli con profonda dedizione e sa quanto un aspetto curato possa contribuire a infondere gioia e serenità. Per questo ha scelto di rendere un po’ più speciali queste festività e l’inizio del nuovo anno regalando sorrisi e capelli felici a chi, da tempo, in Ticino, aiuta i meno fortunati senza chiedere nulla in cambio.

In un periodo non semplice come quello che stiamo vivendo, Patrick e il suo team accendono di magia queste festività aprendo gratuitamente le porte del salone ai City Angels, l’associazione di volontariato di Lugano.

Conosciuti per i loro baschi blu e l’inconfondibile giubba rossa, si impegnano con amore per aiutare senzatetto, migranti, etilisti, vittime di violenza e criminalità, animali in difficoltà, e forniscono il loro supporto alle forze dell’ordine nella gestione delle situazioni di emergenza.

Nel desiderio di ringraziarli per la loro dedizione e il loro cuore grande, Patrick ha consegnato loro degli speciali Buoni Bellezza da utilizzare in salone per concedersi delle meritate coccole in OMAGGIO.

È il modo in cui l’intero staff di Merloland desidera restituire del bene a chi il bene lo dispensa ogni giorno.

Un’iniziativa che nasce dal cuore e dalla convinzione che prendersi cura di sé sia un modo per trovare forza e buonumore. “In questo periodo di incertezza, una coccola di bellezza in dono può davvero fare la differenza… e far sorridere il cuore! Di chi la riceve e di chi la regala” (P.M.).

E l’intero team di Merlo Parrucchieri ama creare e promuove quel tipo di bellezza che nutre corpo e anima.

Redazione Beauty - A cura di Hairlovers