L'inverno del Covid-19 è decisamente in stile reverse

LUGANO - A chi pensa ai modelli reverse potrebbe dire che è un modo per risparmiare, nel senso che avere la possibilità di rivoltare la propria giacca ed avere colori e dettagli quasi completamente diversi, permette di avere di fatto due giacche. Il ragionamento ci sta tutto ma dobbiamo anche dire che esistono modelli molto particolari anche nella realizzazione, e non intendiamo solo una questione di materiale ma bensì anche di prezzi, come ci conferma Nursel Rhawi (stilista & fashion disegner), ideatrice dello showroom specializzato nella vendita di capi e accessori in pelle.

«Le giacche double face moltiplicano le possibilità di styling (e di stile) - aggiunge Nursel. Un grande vantaggio per il nostro portafoglio ma anche all’inventiva di abbinare capi e accessori. Posso confermare che giacche e capispalla, rigorosamente in pelle, sono molto ricercati. Anche perché la nostra è una produzione diretta dal produttore che siamo noi. Possiamo realizzare qualsiasi modello che il cliente desidera, colori, dettagli, insomma proprio tutto è personalizzabile».

Stile, praticità e di tendenza, sono queste le caratteristiche dei capispalla reversibili per l’inverno 20/21. Il periodo holiday season è ormai alle porte, per questo i modelli che hanno particolari che riportano a serate di festa vanno per la maggiore – aggiunge Nursel. Per concludere due parole sullo showroom di Lugano. Quali sono le caratteristiche del tuo showroom di Lugano?

«La caratteristica principale è rappresentata dall’azienda di famiglia che produce articoli in pelle (scarpe, borse, giacche ecc.). Questo facilita in modo considerevole l’approccio con i nostri clienti, i quali possono anche ordinare articoli personalizzati e taglie che non abbiamo nello showroom. La consegna poi avviene in pochissimi giorni. Ovviamente disponiamo anche di altri fornitori».