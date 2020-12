Le borse in sughero fanno innamorare tutte le donne

Sempre più ricercate e sempre più amate verrebbe da dire. Almeno secondo chi della vendita di articoli in sughero ne ha fatto una vera e propria professione. Incontriamo Silvana nel suo showroom di Paradiso. I nostri occhi non sanno decisamente dove posare lo sguardo, siamo “catturati” dalle bellezze degli articoli in sughero che in questo luogo trovano il loro ambiente naturale.

Borse, borsellini, custodie per cellulari, scarpe, ombrelli, pochette, portafogli, cravatte, cappelli, insomma la lista è infinita, e quello che si può trovare qui è davvero alla portata di ogni tasca. Ma la domanda è: “La pandemia ha frenato la voglia di articoli anche vegan? Silvana risponde così: “Non nascondo che l’anno che sta per terminare è stato davvero particolare, non solo per quanto mi riguarda, il timore di sprofondare a causa di vari fattori si era fatto strada. Ma al contrario di ogni previsione, posso affermare con immensa felicità che nelle ultime settimane c’è un ritorno, o per meglio dire una voglia di regalare “sano” come dico io. Nel senso che regalare un articolo in sughero non è solo una scelta fine a se stessa, ma si regala anche un pezzo pregiato della nostra amata natura, un pezzo non trattato con chissà quale alchimia.

I nostri articoli in sughero amano l'ambiente e sono amatissimi da tutte le donne fashion.

Lo abbiamo capito tutti, specialmente di questi tempi, ci siamo aggrappati alla nostra casa, a quello che più ci fa stare bene, come essere nel bel mezzo della natura, ed ecco dunque che il sughero, al 100% ecologico, sostenibile e riciclabile, ci rimette in pace con noi stessi. I nostri articoli in sughero amano l’ambiente e sono amatissimi da tutte le donne fashion.

Tanti auguri di feste serene da Silvana di Biocorkdesign.

Company profile - A Paradiso nasce uno spazio “Boutique Biocorkdesign” dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare direttamente nello shop online. Per info clicca qui

