Andrea Cavallasca, vi presento i miei panini al tempo di pandemia

TAVERNE - In questo periodo davvero delicato, la parola d’ordine per tutti i ristoratori è reinventarsi, ma nella massima fretta possibile, e come diceva bene Franklin Delano Roosevelt «Mai prima d’ora abbiamo avuto così poco tempo per fare così tanto».

E c’è chi questo mantra lo ha preso al volo, anche perché di vere alternative non se ne vedono all’orizzonte, lui è lo chef Andrea Cavallasca, del CP Bistrot da Stefy Bordogna a Taverne.

«Anche noi aspettavamo le decisioni Federali con apprensione, certo le cene nel periodo delle feste natalizie rappresentano un’occasione importante per tutti i ristoranti, anche per noi chef che possiamo dare agio alle nostre creazioni… ma tant é, se da una parte lo sconforto ha preso gran parte della nostra anima, dall’altra si è aperta una grande opportunità», così ci accoglie Andrea Cavallasca, lo chef del CP Bistrot di Stefy Bordogna, rinomato ritrovo dell’ottima cucina a Taverne.

Ma la domanda che tutti si staranno ponendo è: ma quale sarebbe questa grande opportunità? E’ presto detto, un po' tutti i ristoranti si sono per così dire reinventati con la distribuzione di cibo di asporto, ma il nostro chef Andrea Cavallasca, con il suo fido compagno di avventure Jean-Pierre Pedrolini ha ideato sfiziosi panini da asporto.

Ma come funziona, chiediamo ad Andrea? «Visto le nuove disposizioni imposte dalla Confederazione, chiusura dei ristoranti alle ore 19:00, ci siamo trasformati per la cena CP Bistrot Food. Le proposte - che sono consegnate direttamente a casa dei nostri amati clienti - sono svariate. I panini gourmet da me ideati, sono accompagnati da chips di patate fatte in casa. La consegna avviene prenotando tramite WhtasApp al numero 0794396615, oppure 091 9309376. Il servizio è attivo dalle 18:30 alle 22:00»

Ma c’è di più, lo chef Andrea Cavallasca non si ferma ai prelibati cibi di asporto, in occasione del Natale seleziona e consiglia tutta una serie di panettoni, anche in questo caso è possibile prenotarlo ai numeri segnalati sopra. La selezione si annuncia una vera e propria esplosione di sapori, con tutti gli ingredienti fatti rigorosamente in casa.

