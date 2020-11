Olaplex: la rivoluzione di bellezza che non può mancare in Salone

LUGANO - È Olaplex, la rivoluzione in fatto di hair.

L’inimitabile linea professionale che ha trasformato in realtà ciò che sembrava un’utopia: mantenere capelli perfettamente sani e setosi, anche dopo decolorazioni e trattamenti chimici.

Del resto, Olaplex è il solo e originale bond builder al mondo! Cosa lo rende speciale?

La sua formula brevettata si basa su uno straordinario principio attivo, il Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate: l’unica in grado di riconnettere in modo permanente i legami di zolfo presenti all’interno dei capelli, migliorandone e rigenerandone la struttura.

Così, in salone, nulla è impossibile: l’unico limite è la fantasia!

Ce ne ha parlato un testimonial d’eccezione, Carlo Oliveri, parte attiva della “ricerca e sviluppo prodotto” Olaplex e formatore in Hairlovers Academy - unici distributori ufficiali Olaplex in Svizzera Italiana: «Servizio dopo servizio, i capelli sono visibilmente sani, rigenerati, forti come non mai. È straordinario».

In più è facile da utilizzare e garantisce risultati sin dalla prima applicazione.

Il kit professional per la rigenerazione molecolare in salone è composto da Olaplex n.1 Bond multiplier e Olaplex n.2 Bond perfector, in emulsioni dal formato standard o magnum.

L’home kit per mantenere capelli sani e forti a casa contiene invece Olaplex n.3 Hair perfector, n.4 e n.5 shampoo e conditioner, n.6 Bond smoother e n.7 Bonding oil, un concentrato di oro fluido dall’effetto shine.

Porta subito in salone la rivoluzione Olaplex, e dimentica la paura di osare con trattamenti e hair color!