Settembre fa rima con Borse, ma quelle in sughero però

PARADISO - Grandi o piccole, colorate, disegnate, insomma per ogni donna la sua borsa, e meglio ancora se nel pieno rispetto dell’ambiente. Per chi è sempre indeciso sull’accessorio da portare, Biocorkdesign.ch (Atelier di Paradiso specializzato nella vendita di articoli in sughero) trova la soluzione e propone una linea altamente esclusiva, con articoli pensati a più facce, con la copertina di diverse colorazioni intercambiabile. Una collection di borse per l’autunno, dalle più anime: una più casual e una più elegante, sfruttabile in diverse occasioni, da portare con disinvoltura, da una parte di giorno e dall’altra di sera, capiente, mai scontata e glam. La caratteristica principale di questo accessorio, oltre a essere in sughero, è la praticità avendo sempre le mani libere, e questo permette di godere fino in fondo l’attività che si sta svolgendo, senza assilli d'ingombri vari.

Che sia casual oppure elegante, l’importante è avere in uno spazio ridotto tutto ciò che ci serve. L’ampia scelta nello showroom di Paradiso, offre l’opportunità di scegliere tra i diversi modelli davvero unici, nei disegni e colori che sono anche in linea con la stagione.

La costruzione, racchiusa tra sughero e pelle, viene impreziosita da cuciture e inserti che identificano un mood decisamente elegante, anche per aggiungere un tocco di glamour al look quotidiano, in città o al mare, le borse in sughero sono l’ideale.

Biocorkdesign.ch è attento alle esigenze di ogni donna e regala un accessorio immancabile nel loro guardaroba rendendolo il perfetto oggetto del desiderio.

Company profile - A Paradiso nasce uno spazio “Boutique Biocorkdesign” dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare direttamente nello shop online. Per info clicca qui.

