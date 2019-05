Beauty e formazione: Nuovi corsi (e percorsi) alla scuola Hunger Ricci

GENTILINO - La scuola Internazionale di Estetica e Cosmetologia Dr. G. Hunger Ricci ha ricevuto nel corso di quest’anno un prestigioso riconoscimento formativo da parte del Comitato Internazionale di Estetica e Cosmetologia: BEAUTY TRAINIG SCHOOL CIDESCO e attualmente è l’unica scuola in lingua italiana con questa qualifica. A novembre inizierà il percorso per conseguire questo prestigioso certificato internazionale.

Quest’anno, sono proposti alcuni corsi tenuti da specialisti internazionali in lingua originale con traduzione in lingua italiana. In questo modo sarà possibile cogliere anche le sfumature del discorso. Infine verranno proposti dei percorsi olistici per il mese di giugno, luglio e settembre

I prossimi corsi internazionali saranno Access Bars Consciousness (Portoghese), la Madero terapia della foresta amazzonica (spagnolo) alcuni trattamenti del viso e make up (russo), ecc.

Nel mese di giugno inizierà anche un percorso olistico, il venerdì sera dalle 18.30 con lezioni individuali e di gruppo il cui tema è lo Yoga e lo sviluppo delle Siddhi.

Infine in luglio sono previste uscite in natura per riconoscere le piante, raccoglierle e prepararle per fare estratti da usare in cosmesi e in cucina.

Per ulteriori info : Scuola di Estetica e Cosmetologia Hunger Ricci – Gentilino – 091-9946638 www.hunger-riccisa.ch

Company profile – Dal 1964 la Scuola Internazionale di Estetica e Cosmetologia Dr. G. Hunger Ricci forma le professioniste di estetica proponendo percorsi di formazione professionale completa e corsi di specializzazione. La scuola utilizza prevalentemente cosmetici prodotti nei laboratori Hunger Ricci, frutto di avanzate ricerche cosmetologiche, certificati nella reale efficacia e ipoallergenicità. La scuola ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale per l’impegno didattico e per i suoi innovativi e funzionali metodi d’insegnamento. Essa è sempre attenta a seguire ed integrare nei corsi i successi della ricerca e le tendenze attuali del mondo di estetica. Per info clicca qui

fashionchannel