Startup europee soffocate dalle norme

L'incertezza economica continua ad avere un impatto forte sui mercati tecnologici globali, ma l'abbondanza di ostacoli normativi rappresenta una seria minaccia per la crescita delle startup europee. Secondo una nuova ricerca pubblicata nei giorni scorsi da Stripe, piattaforma che fornisce infrastrutture finanziarie per le imprese, 1 startup su 3 ha preso in considerazione l'idea di avviare la propria attività altrove, a causa di oneri di conformità troppo elevati. Proprio l’indagine "European Tech Voices: prospettive dalle startup in più rapida crescita in Europa" è uno studio quantitativo e qualitativo, condotto da B2B International tra quasi 200 utenti Stripe. Il focus dell’intero rapporto è stato il punto di vista delle startup europee in rapida crescita grazie all’online. Ma attraverso le loro opinioni si è analizzato come le politiche e normative possano agire come fattori abilitanti e/o ostacoli alla crescita.