Metaverso e tecnologie immersive al servizio dei professionisti

La presentazione di questa nuova importante collaborazione è in programma domani, martedì 5 luglio dalle 10:00 alle 13:00 un evento ibrido, in presenza e online, un metawebinar. Si potrà, infatti, entrare direttamente in una piattaforma per eventi accessibile da browser anche con un proprio avatar - gli spazi 3D immersivi sono l’“Area Eventi” costruita da Advepa ricostruendo digitalmente uno studio televisivo - e contemporaneamente in presenza a Roma nella sede di Confprofessioni in viale Louis Pasteur 65, si svolgeranno gli interventi dei relatori collegati nel metaverso. Partner del metawebinar saranno Il Sole 24 Ore, Confprofessioni e l’Ambasciata della Repubblica del Paraguay.