I podcast incontrano Instagram

Infine, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, in Italia i fruitori di podcast sono ad oggi 13 milioni di individui e il 53% di questi ascoltatori si collegano con regolarità. Si tratta di un fenomeno che è in continua crescita anche in Svizzera. Infatti, nella Confederazione, secondo l’ultimo report rilasciato da We Are Social e Kepios nel “Digital 2022 Global Overview Report”, cresce a doppia cifra il tempo trascorso nell’ascolto di musica in streaming (+36.2% e 21 minuti in più sul 2020). Ma cresce tanto anche la fruizione dei programmi in podcast, con un +56% e 14 minuti di ascolto in più rispetto all’anno precedente. E in linea con il resto del mondo sale il tempo speso sui canali social, in media un’ora e mezza al giorno (+9.4% e + 8 minuti sull’anno precedente).