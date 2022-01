Corso di preparazione per Certificazione Cisco

LUGANO - È in partenza per il prossimo 18 gennaio il “Corso di preparazione al conseguimento della Certificazione Cisco CCNA”. Si tratta di un’iniziativa a pagamento della durata di cinque mesi, promossa da Cisco e FormaTi Academy, al costo di CHF 2'165.00 per gli associati ated-ICT Ticino e di CHF 4'635.00 per i non soci.

Questo percorso consente ai partecipanti di accedere in modo pratico alle più recenti tecnologie per la gestione delle reti, ma soprattutto permette loro di prepararsi a conseguire una delle certificazioni più richieste dal mercato del lavoro, la Cisco CCNA - Implementing and Administering Cisco Networking. La formazione viene proposta su macchine e apparati di rete Cisco, ma le trattazioni hanno carattere universale e sono applicabili anche a contesti di altri produttori.

I partecipanti possono sempre accedere ai laboratori da ogni postazione dotata di una connessione a internet e per tutta la durata del corso. Per ulteriori informazioni su sede corso e per iscriversi basta andare su www.ated.ch o scrivere a info@ated.ch.