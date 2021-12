Cyber security e formazione

Secondo alcune ricerche diffuse nel 2021, la Cyber security è un business che muove numeri enormi. E soprattutto coinvolge tutte le imprese, di qualunque dimensione. Si stima che il fatturato complessivo possa essere nell’ordine dei 250 miliardi di dollari. Peraltro, per alcuni analisti non è più realistico il profilo dell’hacker solitario e un po’ romantico, perché siamo sempre più spesso di fronte a vere e proprie organizzazioni evolute, che sferrano attacchi ransomware di continuo. Per questa ragione, diventa fondamentale per le aziende sia grandi, sia medie, sia piccole avere al loro interno delle figure preparate e competenti. E a partire dal prossimo anno in Ticino, si potrà seguire il primo corso di preparazione all'esame federale di "Cyber Security Specialist". Si tratta di un percorso lungo 18 mesi, con inizio fine marzo/inizio aprile 2022 e termine fine novembre 2023, per cui sono possibili sussidi per la formazione. Il corso, di cui si sono aperte le selezioni è a numero chiuso, è strutturato con testimonianze e docenze di professionisti e vede la collaborazione virtuosa di ated ICT Ticino, E-Secure Academy e FormaTi Academy.

Abbiamo raggiunto uno dei promotori, Marco Generoso, Directeur Général di E-Secure Sàrl, per avere maggiori informazioni sul percorso formativo e per ragionare insieme anche sulla necessità di formare profili e competenze, legate proprio alla gestione del rischio cyber.

Il "Corso di formazione per la preparazione all’esame federale di Cyber Security Specialist" che genere di figura professionale forma?

«Il nostro corso include l’analisi e la gestione dei Cyber rischi. Proprio il professionista che in azienda è titolare di questa tipologia di informazioni diventa un profilo fondamentale per l’organizzazione per cui opera, indipendentemente dalla sua dimensione. Parliamo, infatti, di una figura professionale di cui c’è grandissima richiesta sul mercato, perché non solo può gestire una strategia di sicurezza seguendo le buone pratiche di Governance, ma valuta anche l'implementazione delle procedure di sicurezza applicata ai Sistemi Informativi dell’impresa per cui lavora. Naturalmente, per farlo può avvalersi di risorse interne ma anche gestire partner esterni specializzati nell’ambito specifico di interesse».

Quale tipologia di azienda o organizzazione dovrebbe prevedere al proprio interno uno specialista nella cyber security?

«Qui dobbiamo assolutamente sfatare un mito. Tutte le aziende oggi sono chiamate a gestire con molta cautela la propria business continuity, che si fonda ormai per tutte sui sistemi informatici e digitali. Per quEsta ragione, tutte le organizzazioni dovrebbero prevedere al proprio interno uno Specialista Cyber Security. È anche vero che per le strutture più piccole, con meno di 10 dipendenti, che per il 90% costituiscono il tessuto imprenditoriare ticinese, spesso si tratta di una funzione con un costo non indifferente da sostenere e sopportare. Ed, infatti, proprio per venire incontro ai bisogni delle aziende del nostro territorio i promotori del corso (ovvero, ated-ICT Ticino, E-Secure, FormaTi Academy), formeranno e prenderanno in carico due partecipanti del corso in Cyber Security Specialist, che potranno operare part-time in condivisione su più aziende. Si tratta di soluzioni oggi possibili attraverso i servizi SaaS (Security as a Service) come quelli proposti da E-Secure (Serenity endpoint). In questo modo i costi del professionista sono ridotti per via della mutualizzazione dei servizi e dei software di sicurezza messi a disposizione».

Per ulteriori informazioni e per partecipare alla selezione per il “Corso di formazione per la preparazione all’esame federale di “Cyber Security Specialist” basta andare sul sito www.ated.ch o scrivere a formazione@ated.ch. Opportunità di sussidio alla formazione sono disponibili su richiesta.