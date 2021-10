“Alps” su Swiss Virtual Expo

Fondato nel 1991, il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico persegue la missione di sviluppare e fornire le capacità di supercalcolo necessarie per risolvere problemi importanti per la scienza e/o la società. A 30 anni dalla sua nascita, si sta preparando l’installazione della nuova infrastruttura di ricerca “Alps”, che sostituirà l'attuale supercomputer Piz Daint. Nell’ambito di questi grandi cambiamenti e dell’inaugurazione ufficiale di Swiss Virtual Expo, la fiera virtuale firmata ated-ICT Ticino che al momento ha coinvolto quasi 200 aziende, abbiamo intervistato la responsabile della comunicazione del CSCS Angela Schneebeli. Il loro progetto all’interno di Swiss Virtual Expo è quello di mostrare i primi quattro armadi del nuovo supercomputer che sono stati installati di recenti nella loro sala macchine. Come comunicato dal CSCS, dalla Hewlett Packard Enterprise e da NVIDIA, “Alps” sarà il supercomputer con capacità di intelligenza artificiale più potente al mondo. Seguono i dettagli della nostra intervista e di come il CSCS è integrato in maniera sostenibile nel paesaggio di Lugano.

Siete una delle eccellenze nel nostro territorio con sede proprio a Lugano. Quali sono i vostri tratti distintivi, che vi rendono un centro di importanza mondiale?

Il nostro tratto distintivo è l’innovazione tecnologica nel campo del supercalcolo, la quale comprende l’infrastruttura per l’alimentazione elettrica e il raffreddamento dei supercomputer, l’hardware utilizzato per compiere i calcoli e memorizzare le informazioni oltre allo sviluppo di librerie di software per risolvere nuovi problemi scientifici, permettendo così ai ricercatori di compiere simulazioni sempre più complesse per meglio capire il mondo che ci circonda.

Partecipate alla prima edizione di Swiss Virtual Expo. Cosa potrà vedere il pubblico del CSCS? Quali elementi dei vostri super calcolatori saranno resi nella realtà immersiva e virtuale?

Il CSCS è in procinto di sostituire il supercomputer “Piz Daint”, inizialmente installato nel 2012, con una macchina di nuova generazione battezzata “Alps”, che permetterà di risolvere nuovi complessi problemi scientifici. Nell’esposizione virtuale Swiss Virtual Expo mostreremo i primi quattro armadi del nuovo supercomputer del tipo HPE Cray EX che sono stati installati recentemente nella nostra sala macchine. Si potranno vedere i moduli di calcolo con il loro raffreddamento ad acqua. Quindi, con la nostra presenza in Swiss Virtual Expo desideriamo presentarci al pubblico e ci auguriamo di poter salutare virtualmente molti visitatori all’interno del nostro spazio espositivo. Così da far conoscere i nostri campi di attività e in cosa consiste il supercalcolo.

Si parla molto di innovazione, trasformazione digitale e sostenibilità. Ci raccontate quali presupposti green sono alla base della sede di Cornaredo?

La sostenibilità ecologica è essenziale in tutto il nostro lavoro: A partire dal sistema di raffreddamento dei supercomputer che utilizza l’acqua del lago Ceresio pompata da una profondità di 45 metri a una temperatura di sei gradi celsius, all’utilizzo di Graphical Processing Units (GPU) che sono più performanti rispetto alle CPU per lo svolgimento dei calcoli, alla costruzione dell’edificio amministrativo che è conforme alle normative Minenergie-Eco. Anche l’elettricità fornitaci dalle AIL è “verde” in quanto di provenienza idroelettrica dal cantone Ticino.