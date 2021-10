Consegnati stampante e visori digitali per il Mulino di Maroggia

Sono stati consegnati ieri 12 ottobre in diretta televisiva nella trasmissione della RSI “Siamo fuori” alcuni gioielli tecnologici acquistati con i proventi della Tombola promossa da ated-ICT Ticino per il Mulino di Maroggia. Si tratta di 5 visori del modello Oculus, oltre alla stampante 3D alimentare, frutto della raccolta fondi promossa da ated-ICT Ticino e avvenuta qualche mese fa in favore del Mulino di Maroggia. Era stata, infatti, organizzata una “Tombola Digitale”, con 10mila i biglietti venduti, con più di un migliaio di partecipanti, rigorosamente collegati online il 23 di gennaio, suddivisi sui canali YouTube e Facebook dell’associazione e collegati tramite le piattaforme Zoom e GoToMeeting. Complessivamente, sono stati raccolti circa 10.000 chf, che sono stati utilizzati per l’acquisto della stampante 3D alimentare e dei visori per la realtà aumentata. Si tratta di “occhiali” molto speciali, che consentiranno al pubblico che visiterà il Mulino di Maroggia di vivere un’esperienza immersiva unica.

Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino commenta l’iniziativa e la consegna odierna: «Lo scorso gennaio, ci ha molto sorpreso la reazione positiva dei ticinesi alla tombola digitale in favore del Mulino di Maroggia. Un progetto che ha avuto una grande eco e che abbiamo organizzato con Luca Mauriello presente con me alla consegna. Come dichiarato in quell’occasione, con i proventi dell’iniziativa ci proponevamo di acquistare e donare al Mulino sia una stampante 3D ALIMENTARE in grado di utilizzare cibi e materie prime alimentari per dare vita a progetti formativi con i ragazzi e le ragazze del nostro territorio, sia alcuni visori di realtà virtuale per consentire al pubblico che visita digitalmente il Mulino di Maroggia di fruire un’esperienza coinvolgente e immersiva. E il 12 ottobre siamo stati particolarmente felici di poter consegnare alla famiglia Fontana i prodotti promessi e ringraziamo la RSI che con il programma “Siamo Fuori” ha raccontato in modo puntuale tutta l’iniziativa. Noi di ated-ICT Ticino pensiamo davvero che la tecnologia debba essere sempre inclusiva e al servizio del territorio e delle persone che lo abitano. Ci piacerebbe anche lanciare un prossimo progetto: ovvero, un concorso per poter ricostruire in modalità virtuale il Mulino distrutto il 23 novembre, così da valorizzarlo come centro di formazione di eccellenza digitale, finchè non sarà ripristinato come sito fisico di produzione. Si tratta di un contest che vorremmo avvenisse su Swiss Virtual EXPO, la prima piattaforma Svizzera in formato virtuale che per un anno valorizzerà le eccellenze elvetiche, tra cui certamente è il Mulino di Maroggia».

Luca Mauriello, CEO di SwissTecnology ha commentato: «Il progetto di “Solidarietà Digitale ated” ha mantenuto la parola data e ha consegnato una stampante 3D alimentare e 5 Visori di realtà aumentata al Mulino Maroggia. Il materiale è stato acquistato con il ricavato della Tombola digitale del 23.1.2021. Un progetto che mi ha assorbito ma riempito di immensa gioia. Gioia per aver collaborato con un team fantastico, quello di ated-ICT Ticino! Gruppo in cui molteplici persone, silenziosamente e dietro le quinte, hanno donato il loro tempo e loro professionalità alla causa. Gioia per aver contribuito a portare della tecnologia innovativa per ragazzi e adulti al Mulino. Mulino che identifico un po’ di tutti noi Ticinesi e che spero presto possa abbattere le inutili burocrazie per ricostruire, forza Alessandro! Gioia nell’essere riconosciuto al bar in paese non come Luca, ma come “l’estrattore” dei numeri della tombola digitale (dovrei pensare a questa nuova professione?). Gioia nell’avere un amico come Matteo Centonze che dopo 15 min dalla mia telefonata di domenica di inizio anno si è attivato per coinvolgere il suo gruppo ECSA, il gruppo Piccadilly e City Carburoil nella vendita delle cartelle della tombola a titolo gratuito. Gioia nell' aver lavorato con Cristina a un progetto che in una serata di fine gennaio 21 ha coinvolto oltre 1300 postazioni online in simultanea nella visione dell’estrazione e ha venduto 10'000 cartelle in 15 giorni. Cosa aggiungere? Che a ripensare a quella fantastica serata ho ancora i brividi per tutto l’affetto che insieme abbiamo fatto sentire alla famiglia Fontana. Non tutto è finito, non tutto è passato… continuiamo a sostenerli!»

Per rivedere la puntata di “Siamo fuori”, ecco il link