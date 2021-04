Countdown per l’inizio di AriaPulita4Kids

Il 17 aprile inizierà il percorso formativo di ated4kids per ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 16 anni, che propone la costruzione di una vera stazione meteo personale attrezzata di sensore che permette il monitoraggio dell’aria. Il sensore è collegato alla rete globale di monitoraggio meteo e permette l’accesso a tutte le sue informazioni. Ecco alcune domande e risposte per comprendere al meglio i fini e gli obiettivi del progetto AriaPulita4Kids.

A cosa serve una stazione meteo?

Una stazione meteo è un grande raccordo di informazioni e dati utili che permette l’interpretazione e la previsione di fenomeni metereologici. Il nostro corso comprende il montaggio della stazione meteo tramite un manuale e il nostro supporto online, e propone un percorso formativo per imparare a leggere i dati registrati dal sensore e rendere i ragazzi e le ragazze consapevoli sulle principali tematiche legate all’inquinamento dell’aria e del trattamento di tali dati in rete.

Quali tematiche comprende il percorso formativo?

Il percorso formativo AriaPulita4Kids sarà guidato da esperti del settore e verrà offerto con collegamento da remoto. Le tematiche che tratteremo sono legate al coding e alla programmazione accompagnati dal nostro 100% Mentor Gaspar Torriero, alle soft-skills e alla metodologia di collaborazione, guidati da Paolo Serra di Herzum, alla cyber security e alla privacy in rete per evitare che i nostri dati vengano abusati da altri con Silvano Marioni. Gli interventi successivi verteranno sulla misurazione dei fattori ambientali con focus sulle polveri fini spiegati da Marco Andretta dell’osservatorio ambientale ticinese, sull’importanza della qualità dell’aria per la salute e gli effetti delle polveri fini con Jocelyne Gianini ed Elena Strozzi della Lega Polmonare Ticinese, sulla tematica di Opendata con Ilario Valdelli di Wikimedia.

Le date degli incontri saranno sempre di sabato mattina dalle 9:30 alle 10:30, e avranno luogo il 17.04., il 24.04., il 15.05., il 29.05., il 12.06., il 19.06. ed il 26.06. per un costo complessivo di 50 CHF.

Come funziona la stazione meteo? E la raccolta dei dati?

La stazione meteo va ordinata personalmente sotto forma di kit tramite un link che mettiamo a disposizione dei partecipanti e costa circa 55 CHF spedizione inclusa. Una volta montata, viene fissata esternamente alla propria abitazione e connessa alla rete Wi-Fi di casa. In questo modo,

in forma anonima, il sensore può registrare e comunicare le informazioni relative alle condizioni dell’aria alla rete globale di monitoraggio meteo. Tramite una cartina interattiva presente sul sito, i partecipanti potranno sempre controllare lo stato dell’aria e i relativi dati riguardo alla sua

temperatura, pressione, umidità e alle polveri fini presenti.

Concorso “la mia stazione è bellissima”

Una volta terminato il montaggio della propria stazione meteo, i ragazzi e le ragazze di AriaPulita4Kids potranno partecipare al concorso “la mia stazione è bellissima”, in cui verranno scelte e premiate le stazioni meteo decorate nel modo più originale. Basta mandare una foto della propria stazione a info@ated.ch, e se si verrà scelti, si potrà vincere un premio!

Vuoi partecipare anche tu?

Se sei interessato e vuoi partecipare sei ancora in tempo per iscriverti agli incontri attraverso questo link! Ma scrivici a info@ated.ch e ti manderemo le informazioni relative a come ordinare il tuo kit per il montaggio della stazione meteo.

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

