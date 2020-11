Amazon lancia “Climate Pledge Friendly” in Europa

Amazon ha annunciato il lancio di Climate Pledge Friendly in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Il nuovo programma contribuirà a rendere più semplice per i clienti scoprire e acquistare i prodotti più sostenibili. I clienti vedranno da oggi l’etichetta “Climate Pledge Friendly” su più di 40.000 prodotti negli store europei: l’etichetta identificherà i prodotti dotati di una o più delle 19 diverse certificazioni di sostenibilità che aiutano a preservare l’ambiente come, ad esempio, ridurre l’impronta di carbonio nelle spedizioni.

La selezione Climate Pledge Friendly include prodotti beauty e fashion, generi alimentari, elettronica, ufficio e prodotti per la cura della casa e della persona, come anche una serie di articoli appartenenti a diverse categorie, compresi i prodotti per i clienti business, di marchi quali Cif eco-refill e Seventh Generation di Unilever, Faith in Nature, HP Inc., Haglöfs, Calida e Kite Clothing. I prodotti Climate Pledge Friendly sono contrassegnati nei risultati di ricerca in maniera chiara, nella pagina prodotto riportano ulteriori informazioni sulla sostenibilità e sono presenti in una sezione dedicata del nostro store. La selezione Climate Pledge Friendly comprende anche prodotti realizzati e venduti da migliaia di piccole e medie imprese in Europa.

Amazon ha collaborato con certificazioni di terze parti riconosciute e i clienti possono così trovare prodotti che soddisfino gli standard di sostenibilità progettati per supportare la salvaguardia dell’ambiente. Il Climate Pledge Friendly prevede una vasta gamma di certificazioni a livello globale a cui Amazon ha aggiunto anche le certificazioni europee EU Ecolabel, Blue Angel e Nordic Swan, che certificano i prodotti sostenibili e quelli che supportano l'economia circolare. Amazon sta lavorando con altre società di certificazione e brand per incrementare la selezione di prodotti Climate Pledge Friendly.

Quale parte dell’iniziativa Climate Pledge Friendly, Amazon introduce oggi in Europa anche il programma “Compact by Design”, una nuova certificazione creata da Amazon e validata esternamente, che intende identificare prodotti con un design più efficiente. Con la rimozione di aria e acqua in eccesso, infatti, i prodotti richiedono meno imballaggi e diventano più efficienti da spedire. Su larga scala, queste piccole differenze nella dimensione e nel peso del prodotto sono significative nella riduzione di emissioni di CO2.

Ad esempio, le barrette di shampoo prive di plastica Faith in Nature, certificate Compact by Design, forniscono la migliore alternativa a zero spreco allo shampoo in bottiglia. Il loro shampoo solido pesa solo un quarto rispetto ad uno shampoo liquido, riducendo notevolmente il peso e l'imballaggio per ogni unità.

L'iniziativa Climate Pledge Friendly sostiene l'impegno di Amazon a raggiungere l'accordo di Parigi con dieci anni di anticipo e zero emissioni di CO2 entro il 2040. L’azienda si è già impegnata a raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2025 e ha ordinato più di 1.800 veicoli elettrici Mercedes-Benz per effettuare consegne ai clienti in Europa. Amazon ha anche lanciato il Climate Pledge Fund, un fondo da 2 miliardi di dollari per sostenere società innovative, i cui prodotti e servizi faciliteranno la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2. Amazon sta anche lavorando per ridurre al minimo i rifiuti, incentivare il riciclo e fornire ai clienti opzioni per riutilizzare, riparare e riciclare i prodotti. Inoltre, sta rimuovendo i prodotti in plastica monouso e quelli realizzati con plastica oxo-degradabile dagli store in Europa per aiutare a prevenire i rifiuti di plastica. Sulla base di queste azioni, Amazon d’ora in avanti renderà più facile per i clienti accedere a scelte di prodotti in linea con il proprio impegno per un futuro più sostenibile.

Per informazioni più dettagliate sui criteri di qualificazione del programma e per iniziare ad acquistare questi prodotti, è possibile visitare www.amazon.it/climatepledgefriendly oppure cercare l’etichetta Climate Pledge Friendly sui prodotti idonei.

