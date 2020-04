La generosità al tempo del Covid-19

LUGANO - È partita lo scorso metà marzo la campagna di solidarietà, promossa da ated-ICT Ticino, con l’obiettivo d'incentivare imprese e privati a donare tablet e computer non più utilizzati, per regalarli agli ospedali e alle case anziani ticinesi, affinché si possano organizzare "visite virtuali" fra i degenti e i parenti a casa. Un’iniziativa svolta in collaborazione con il Dipartimento Sanità e Socialità, che grazie ad aziende e persone molto generose ha permesso di donare oltre 150 tra tablet e computer. A beneficiarne sono stati: l’Ente Ospedaliero, le case per anziani e le case medicalizzate sparse in tutto il Cantone.

«È chiaro che il propagarsi della pandemia legata al Coronavirus ha, purtroppo, determinato l’impossibilità per tutti i pazienti ospedalizzati, anche quelli non affetti da COVID-19, di ricevere le visite da parte dei loro congiunti - commenta Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino. Una misura restrittiva di distanziamento assolutamente corretta dal punto di vista sanitario, ma che ha di fatto isolato tutti coloro i quali si trovano a essere ricoverati nei nosocomi ticinesi, come nelle residenze per anziani. Per questa ragione, nell’ambito dell’iniziativa www.solidarietadigitaleated.ch abbiamo deciso di affiancare un progetto di raccolta di tablet e computer da donare sia ai principali ospedali e sia alle case di cura. E siamo davvero rimasti sbalorditi dalla generosità delle persone e delle imprese che si sono sia prodigate nel donare dispositivi. Ne abbiamo raccolti oltre 150 in pochi giorni, che sono stati opportunamente trattati e consegnati agli istituti coinvolti nel programma. Per questo progetto, oltre alla generosità delle decine di privati che si sono rivolti all’associazione, un grande ringraziamento va a Sisa Green Systems SA e Mtf Info Centro Sa, aziende che si sono occupate di sanificare, di rendere fruibili i dispositivi e sono stati parte attiva nelle consegne agli istituti. Inoltre, una menzione particolare va a tutte le persone e imprese che hanno con generosità l’invito a donare».

ated-ICT Ticino ringrazia quanti come famiglie e persone fisiche hanno aderito all’iniziativa promossa su www.solidarietadigitaleated.ch.

Fra le aziende che si sono distinte per generosità nelle donazioni ricordiamo:

CBA COMPUTER BROKER AG

AZ. AGRICOLA MATTEI

STUDIO DI ARCHITETTURA ALBERTO CANEPA

CENTRO ELABORAZIONE DATI CITTA' DI MENDRISIO

CO.MI.BIT SA

CORNER BANCA

MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

TECHNOCELL AG

CHI È ated – ICT Ticino ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1'000 manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all'innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell'attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino è riconosciuta come un'associazione di riferimento nell'ambito economico, politico e istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids.

