L’analisi dei dati per prevedere i contagi da Coronavirus

www.Data4Covid19.com è un progetto di grande valore che appare da qualche giorno sulla piattaforma www.solidarietadigitaleated.ch. È un’iniziativa no-profit creata con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’andamento del Coronavirus all’interno della Svizzera e dell’Italia, attraverso l’utilizzo dei dati. Si tratta di un esempio virtuosissimo di applicazione dei BIG DATA, per cercare di orientarsi in uno scenario in continua evoluzione, come quello imposto dalla pandemia che conosciamo appunto come Coronavirus.

Parliamo di un progetto senza scopo di lucro che è stato realizzato ed è costantemente aggiornato da volontari con estrazione matematica, ingegneristica e informatica. In sintesi, utilizza dati provenienti da fonti pubbliche svizzere e italiane, per dare la possibilità a qualsiasi cittadino di avere una visione oggettiva e comprensibile del fenomeno attuale.

Per capirne di più abbiamo raggiunto Marco Farina, CEO di Logol AG, che coordina questa iniziativa solidale fondamentale per diffondere numeri e dati corretti e gli abbiamo chiesto di raccontarci il progetto.

«Abbiamo creato il sito no-profit data4covid19.com con lo scopo di dare uno strumento di facile comprensione ai cittadini, al fine di comprendere la diffusione del Coronavirus e rispondere ad alcune domande per sensibilizzare la gente a stare in casa. Dato il successo del sito in termini di visualizzazioni e avendo sviluppato un modello di previsione di contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva, che ha una precisione molto accurata, reputo utile per la collettività un confronto su come mettere a disposizione questo strumento anche in Svizzera. E per questa ragione siamo particolarmente onorati di essere nella piattaforma www.solidarietadigitaleated.ch».

Ma si tratta di un progetto che viene regalato alla collettività?

«Non serve dirlo, ma ovviamente tutto è no-profit e realizzato in modo assolutamente volontario e gratuito. Il modello è stato sviluppato da ricercatori di eccellenza. Sono matematici, ingegneri e informatici volontari, che hanno strutturato una piattaforma che utilizza dati provenienti da fonti accreditate e pubbliche per dare la possibilità a qualsiasi cittadino di avere una visione oggettiva e comprensibile del fenomeno attuale. Noi pensiamo che l’unico modo che abbiamo per aiutare medici e infermieri, che quotidianamente combattono questa battaglia negli ospedali, è sensibilizzare la gente al rispetto delle misure intraprese dai vari Governi, al fine di ridurre i contagi e di conseguenza la pressione sul sistema sanitario».

Ma come funziona il sito?

«Nel sito è possibile trovare molte dashboard o pannelli di controllo con grafici aggiornati quotidianamente, che riportano i dati sulla diffusione del virus per ogni Cantone (mentre in Italia è su ogni Regione e Provincia). A questo si aggiunge un “simulatore” con la probabilità di incontrare il virus uscendo di casa, a seconda di dove ci si trovi ad abitare. Infine, si trovano altri grafici che tracciano l’andamento del numero di decessi e alcuni modelli matematici che stimano l’andamento del virus.

Nel realizzare questo progetto abbiamo immaginato che si possa affermare un principio fondamentale, ovvero che oggi è cruciale potersi informare in modo corretto, imparando a leggere i dati certi e autorevoli, che noi abbiamo raccolto e messo a disposizione di tutti!

Quindi, mi permetto di chiedere a chi ci legge di aiutarci a diffondere il sito www.data4covid19.com».



Leggo che avete appena lanciato una campagna per sensibilizzare anche le imprese. Di cosa si tratta?

«È vero abbiamo lanciato la campagna “Let’s fight Covid-19 together”. Sostanzialmente inviamo un PDF informativo e un social media kit alle aziende che vogliono contribuire al progetto.

Quello che chiediamo è semplicemente di condividere con i loro dipendenti il materiale informativo invitandoli a fare un post sui loro canali social, comunicando così l’adesione alla campagna “Let’s fight Covid-19 together” di www.data4covid19.com. Questo consente loro di comparire nella nuova sezione “Friends” del sito www.data4covid19.com.

