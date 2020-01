Devoxx4kids2020 scalda i motori per la settima edizione

Se hai dagli 11 ai 15 anni e sei appassionato di tecnologia il prossimo 21 marzo alla SUPSI di Manno ci sarà un’iniziativa pensata da ated4kids apposta per te!

Si tratta di Devoxx4kids2020, un’intera giornata all’insegna dell’innovazione ad accesso gratuito, ma è richiesta l’iscrizione a un link che sarà attivato nei prossimi giorni su questa pagina, con un ricco menu di workshop e incontri su temi, quali:

Computer Graphics e Videogames

Carta sasso forbice e intelligenza artificiale

Scratch con Tiny:bit Smart Robot

Dati, geodati e mappe

Minecraft e la Svizzera

Ingegnere a casa mia

Walk into the future

Grafica per videogiochi

Un programma vario e articolato, dunque, pensato su misura di teenager, anche perché Devoxx4kids2020 è un format di appuntamento piuttosto frequente in giro per il mondo e giunto quest’anno alla sua settima edizione in Ticino. Ma questa giornata intera, dedicata a programmare e a cimentarsi nell’uso della tecnologia, nasce proprio a seguito di una domanda un po’ irriverente che uno dei Mentor del programma promosso da ated-ICT Ticino, Federico Yankelevich, si è sentito rivolgere sette anni fa da suo figlio piccolo: «Papà, perché giochi tutto il giorno col computer?» E quindi, dopo lo smarrimento iniziale, ecco che prende forma l’idea di creare anche a Lugano un’intera giornata per far provare e toccare con mano a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni cosa vuol dire programmare e utilizzare i principali linguaggi digitali.

«Con Devoxx4kids otteniamo il doppio obiettivo di individuare i nuovi talenti appassionati di tecnologia nella nostra regione e di formarli ai nuovi mestieri del digitale – commenta Cristina Giotto Direttrice e Membro di Comitato di ated – ICT Ticino. Inoltre, grazie alla sensibilità di alcune imprese che ci supportano, finanziando questa giornata gratuita di formazione e all’incredibile squadra di Mentor di ated4kids, per il settimo anno consecutivo siamo in grado di fornire un programma di attività di grande qualità e ricchezza. D’altra parte, il nostro sforzo organizzativo è ampiamente ricompensato dall’entusiasmo che leggiamo nei volti dei ragazzi e ragazze quando si dedicano con passione a costruire robot, a programmare divertendosi sequenze anche complesse, a ragionare su come superare una sfida di costruzione di un videogame o a capire come funziona l’intelligenza artificiale. E proprio con il gioco i nostri talenti apprendono tecniche e competenze che sono richiestissime nel mercato del lavoro e che serviranno loro tantissimo in qualunque professione decideranno di svolgere in futuro».

Ecco in dettaglio il programma dei workshop, che si alterneranno il prossimo 21 marzo dalle 8.30 alle 17.30 alla SUPSI di Manno al Centro Galleria, 2:

Computer Graphics e Videogames – con: Michel Palucci e Stefano Maccarinelli

Nel workshop si avrà la possibilità di scoprire il motore grafico Unity. I partecipanti sperimenteranno la creazione di semplici modelli 3D e li faranno interagire all'interno di un livello applicando concetti base di fisica.

con: Michel Palucci e Stefano Maccarinelli Nel workshop si avrà la possibilità di scoprire il motore grafico Unity. I partecipanti sperimenteranno la creazione di semplici modelli 3D e li faranno interagire all'interno di un livello applicando concetti base di fisica. Carta, sasso, forbice e intelligenza artificiale - Luca Maria Gambardella

Si tratta di immaginare in versione tecnologica uno dei giochi più classici della nostra infanzia, ma la vera sorpresa sarà data dall’intervento dell’intelligenza artificiale.

Luca Maria Gambardella Si tratta di immaginare in versione tecnologica uno dei giochi più classici della nostra infanzia, ma la vera sorpresa sarà data dall’intervento dell’intelligenza artificiale. Scratch con Tiny:bit Smart Robot - Gaspar Torriero e Ioan Vaida

Tiny:bit è un robot basato sulla scheda micro:bit ed è programmabile graficamente con un linguaggio molto simile a Scratch. Oltre alle funzionalità e ai sensori già presenti su micro:bit, Tiny:bit aggiunge la capacità di evitare gli ostacoli, di seguire una traccia, di reagire ai rumori esterni, di suonare musiche e di accendere led colorati. In questo workshop ci divertiremo a programmarlo e a fargli fare qualsiasi cosa ci verrà in mente.

Gaspar Torriero e Ioan Vaida Tiny:bit è un robot basato sulla scheda micro:bit ed è programmabile graficamente con un linguaggio molto simile a Scratch. Oltre alle funzionalità e ai sensori già presenti su micro:bit, Tiny:bit aggiunge la capacità di evitare gli ostacoli, di seguire una traccia, di reagire ai rumori esterni, di suonare musiche e di accendere led colorati. In questo workshop ci divertiremo a programmarlo e a fargli fare qualsiasi cosa ci verrà in mente. Dati, geodati e mappe – Ilario Valdelli

Imparare a usare i dati è molto importante e imparare a leggere i dati lo è ancora di più. Vediamo come il mondo che ci circonda si può leggere anche con i dati e come si può giocare con i dati. Creiamo una caccia al tesoro virtuale e giochiamo tutti insieme.

Ilario Valdelli Imparare a usare i dati è molto importante e imparare a leggere i dati lo è ancora di più. Vediamo come il mondo che ci circonda si può leggere anche con i dati e come si può giocare con i dati. Creiamo una caccia al tesoro virtuale e giochiamo tutti insieme. Minecraft e la Svizzera - Lauro Canonica

Ti piace Minecraft? Vorresti creare un programma che costruisce case e castelli come li vuoi tu? Ti piacerebbe avere un branco di lupi che ti protegge appena vieni attaccato da un mob? Vieni a questo corso e potrai programmare dei comandi che fanno fare a Minecraft quello che vuoi tu. Alla fine di una divertente lezione sarai capace di collegarti al nostro server anche da casa e potrai continuare a divertirti con altri giocatori online. Quest'anno utilizzeremo un mondo che riproduce fedelmente la geografia della Svizzera. Potrai perfino costruire la tua casa al posto giusto!

Lauro Canonica Ti piace Minecraft? Vorresti creare un programma che costruisce case e castelli come li vuoi tu? Ti piacerebbe avere un branco di lupi che ti protegge appena vieni attaccato da un mob? Vieni a questo corso e potrai programmare dei comandi che fanno fare a Minecraft quello che vuoi tu. Alla fine di una divertente lezione sarai capace di collegarti al nostro server anche da casa e potrai continuare a divertirti con altri giocatori online. Quest'anno utilizzeremo un mondo che riproduce fedelmente la geografia della Svizzera. Potrai perfino costruire la tua casa al posto giusto! Domotica - Ingegnere a casa mia - Luca Riva, Tomas Aliaga e Ognjen Palija

Immergiti nel mondo della domotica e rendi la tua casa intelligente! Durante questo workshop ti insegneremo ad aggiungere un tocco di tecnologia alle abitazioni, con sistemi semplici e divertenti. Non perdere l'occasione per rendere la tua casa più innovativa.

Luca Riva, Tomas Aliaga e Ognjen Palija Immergiti nel mondo della domotica e rendi la tua casa intelligente! Durante questo workshop ti insegneremo ad aggiungere un tocco di tecnologia alle abitazioni, con sistemi semplici e divertenti. Non perdere l'occasione per rendere la tua casa più innovativa. Walk into the Future - Davide Proverbio e Luca Mauriello

Durante il workshop i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare alcune delle attività che Ated Academy ha pensato per la formazione e le attività dei gruppi. Si potrà sperimentare l’emozione di essere il primo equipaggio atterrato sulla luna nel 1969, sfidarsi in una gara a Vr Pictionary, o imparare a collaborare in gruppo per risolvere problemi complessi. Il tutto sotto la guida di formatori esperti nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Davide Proverbio e Luca Mauriello Durante il workshop i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare alcune delle attività che Ated Academy ha pensato per la formazione e le attività dei gruppi. Si potrà sperimentare l’emozione di essere il primo equipaggio atterrato sulla luna nel 1969, sfidarsi in una gara a Vr Pictionary, o imparare a collaborare in gruppo per risolvere problemi complessi. Il tutto sotto la guida di formatori esperti nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Grafica per videogiochi - Tania Maccarinelli

I partecipanti avranno un escorso di come vengono creati gli elementi grafici in un videogioco e di come, tramite essi, sia possibile costruire un mondo virtuale credibile e immersivo.

Per iscriversi alla giornata Devoxx4kid2020 un link sarà attivato nei prossimi giorni su questa pagina.