Swisscom è in testa nei servizi cloud e di sicurezza

ISG ha pubblicato nello studio "ISG Provider Lens 2019: Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions. Svizzera 2019" una valutazione del mercato svizzero del cloud in cinque categorie: Servizi gestiti, Hosting gestito, Servizi di Sicurezza gestiti e Managed Container as a Service (CaaS). Swisscom si posiziona in tutti i settori del quadrante di leader, nei settori dell'hosting gestito e dei servizi gestiti, anche molto più avanti dei suoi concorrenti. "Swisscom è il principale fornitore con offerte di servizi gestiti e brilla per un portafoglio completo nel settore on-premise e per il cloud computing", afferma Heiko Henkes, autore dello studio.

Supporto professionale sulla strada per il cloud

Lo studio ISG mette in evidenza i servizi di consulenza completi e professionali di Swisscom in tutti i settori della valutazione. Soprattutto con il framework "Journey to the Cloud", le aziende ottengono il pieno supporto per la trasformazione nel percorso verso il cloud. Oltre ai moduli predefiniti, ad esempio lo sviluppo di un'architettura di destinazione, l'offerta include anche l'integrazione dei servizi cloud nell'infrastruttura esistente.

Enterprise Cloud Services ha impressionato anche le grandi aziende con ambienti di infrastruttura complessi. Gli ambienti on-premise e cloud - sia il cloud privato, pubblico o ibrido - possono essere integrati e gestiti su un'unica piattaforma. Il portfolio include un ampio catalogo di servizi e un portale self-service per prenotare facilmente i servizi 24 ore su 24.

Servizi di sicurezza gestiti - Swisscom e i fornitori di sicurezza uniti in prima linea

Lo studio ISG rileva che le aziende sono sempre più sopraffatte dalla realizzazione di una solida architettura di sicurezza e sono alla ricerca di una soluzione completa da un'unica fonte. In Svizzera, numerosi fornitori si sono affermati con consulenza e monitoraggio 24 ore su 24 tramite il proprio Centro Operativo di Sicurezza (SOC). Swisscom e la sua controllata United Security Providers AG (USP) sono entrambe leader svizzere in questo settore e offrono diverse soluzioni - per grandi, medie e piccole aziende - certificate che soddisfano anche le esigenze della FINMA.

Infrastrutture sicure grazie al vantaggio della posizione in Svizzera

Il desiderio di un'infrastruttura locale sicura sta plasmando il mercato del cloud. Con un ampio portafoglio cloud, Swisscom offre servizi da quattro dei propri data center certificati in Svizzera, tenendo conto delle rigorose linee guida svizzere. Gli esperti dello studio ISG valutano costantemente l'archiviazione dei dati in Svizzera, l'esperienza nell'outsourcing e i servizi gestiti completi in modo positivo: "La massima swissness possibile combinata con innovazioni ed esperienza sono standard in Swisscom, aspetti decisivi per oltre 200 clienti cloud."

