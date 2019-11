STEM, #Crowfunding, #FakeNews, #Networking

Nell'era degli hashtag basterebbero quelli riportati a descrivere il senso dell’appuntamento del 28 novembre a Lugano presso l'Hotel Lugano Dante Center.

Ma dovendo spiegare in maniera più estesa cosa accadrà nella riunione organizzate da AIEA (Capitolo italiano di ISACA) ed ATED bisogna partire da un paio di premesse e presentare gli ospiti del pomeriggio.

Partiamo da #STEM acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics, ossia le discipline tecniche.

Quando si parla di queste materie due cose emergono dal dibattito svizzero: per il futuro ci servono più tecnici e la scuola deve adattare le materie di studio.

Coding, robotica ed altri temi sono ormai il presente ed il capitale umano formato in queste discipline non si improvvisa.

Sempre più spesso le aziende si scontrano con problematiche legate alla tecnologia ed alla risoluzione che richiede ambiti di conoscenza ingegneristica e matematica. Ma quasi nessuna azienda si può permettere di aver un matematico “fisso in casa”.

Ecco quindi che nasce la necessità di accedere a risorse esterne.

Nella prima parte dell'evento Maria Francesca Corrado di Mathesia ci spiegherà come le aziende possono tramite gli esperti della loro piattaforma accedere ad una rete mondiale #Networking di matematici proponendo un progetto.

Il progetto deve essere descritto in:

– termini del problema, risultati attesi, tecniche e tools preferiti ecc.

– termini della data prevista per la consegna dei risultati;

– termini quanto siete disposti a pagare.

Una volta lanciato il progetto l'azienda proponente potrà scegliere la migliore soluzione proposta tra le molte e pagare il vincitore.

Un metodo innovativo che può aumentare di molto la competitività delle aziende.

Maria Francesca Corrado presenterà dei case studies in ambito cybersecurity ed analisi dei dati, la presentazione sarà ricca spunti e casi pratici di implementazione con riferimenti a progetti svolti ultima anni.

Maria Francesca Corrado è una donna, laureata in matematica e ci sarebbe da affrontare la tematica #STEM vs. #donne. Ma questo lo lasceremo alle domande della sala, eventualmente.

#Fakenews tra hacker russi che (pare) intervengano in tutte le elezioni del pianeta reti che usano i social come clave in discussioni politiche e non... questo è il mondo che Alex Orlowsky conosce bene.

Personaggio eclettico vedi la pagina di wikipedia Alex Orlowsky è stato intervistato dalle maggiori testate giornalistiche italiane negli ultimi mesi come uno dei massimi esperti di Fakenews.

Non nel senso che le diffonde, ma me senso che le analizza con tools dedicati ed un team di specialisti per aziende, organizzazioni e movimenti politici. Intervistato da Repubblica, RAI1, FanPage e RAI3 Orlowsky lavora come consulente aziendale in quanto sempre più aziende si affidano ai social per la comunicazione e possono essere “investite” da polemiche e potenziali danni di immagine derivanti da fakenews o disinformazione.

Lasciare Orlowski con un computer e la connessione Internet ed un microfono aperto in una sala (si spera) affollata rischia di trasformarsi in un happening con domande esempi, prove in diretta che potrebbe finire verso mezzanotte!

Tenterà quindi di coordinare il flusso di informazioni con delle domande anche tecniche Paolo Gasperi esperto di sicurezza informatica socio ATED ed AIEA.

In poche parole, due lati del #Networking ed una presentazione molto pratica da parte di due top player dei rispettivi settori Mathesia e Alex Orwlosky.

Un pomeriggio che si prospetta quindi interessante e con un taglio sicuramente originale.

L’scrizione è GRATUITA per soci ated, soci AIEA e soci ISACA CH.

Da QUI per visualizzare il programma completo dell’evento;

Da QUI per iscriversi in pochi click.

ATED