A Lugano è Robotmania

Grazie al programma Roboticminds4kids promosso da Ated – ICT Ticino e rivolto ai giovani ticinesi la passione per la robotica diventa sempre più contagiosa e anno dopo anno le sfide internazionali si fanno più ambiziose.

Saranno tre quest’anno le squadre di Ated4Kids in lizza per la FIRST® LEGO® League, una competizione che nello scorso anno scolastico ha visto il team Smilebots gareggiare nella finalissima di Detroit, dove si è classificato al 12° posto, su oltre 38.800 squadre partecipanti.

Ma fra i progetti più interessanti e utili ideati in passato proprio da Smilebots, la squadra luganese finalista, ricordiamo SmartPipes, un sistema innovativo per evitare lo spreco dell’acqua testata con successo nel Comune di Muzzano

Nuove sfide - È tempo di nuove sfide per i giovani ticinesi. Dopo un esaltante risultato all’ultima edizione della FIRST® LEGO® League, la cui finalissima si è tenuta in aprile a Detroit, dove il team svizzero Smilebots si è classificato dodicesimo al mondo, ma in totale le squadre iscritte alla competizione mondiale erano oltre 38.800, con più di 310.400 iscritti provenienti da 100 Paesi, è ora di pensare al prossimo obiettivo.

Con l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 tre squadre ticinesi, sostenute da ated4Kids, il progetto promosso da Ated – ICT Ticino, parteciperanno alla nuova edizione della FIRST® LEGO® League, una sfida appassionante e internazionale, in cui la robotica e i mattoncini Lego sono i protagonisti indiscussi. Il programma, denominato Roboticminds4kids, è rivolto a ragazze e ragazzi dai 9 ai 16 anni, che hanno la possibilità di sperimentare divertendosi la robotica educativa, guidati dai mentor ated4Kids. Ogni anno l’organizzazione FIRST® LEGO® League propone un tema, basato su un argomento scientifico che riguarda il mondo reale. E le squadre che partecipano devono progettare, costruire, programmare robot autonomi costituiti da mattoncini lego, per cercare soluzioni innovative a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale. L’iter della competizione, che prevede un percorso a qualificazioni, inizia con sfide regionali per proseguire con manifestazioni nazionali, superate le quali, si ottiene l’accesso per la gara continentale e poi la finale mondiale. Il tema selezionato dalla FIRST® LEGO® League per il 2019-2020 è “City shaper” e, quindi, le squadre di tutto il mondo si confronteranno con l’obiettivo unico di immaginare la possibilità di costruire un mondo migliore.

«I team, composti al massimo da 10 partecipanti e 2 coach adulti devono dimostrare di seguire i valori fondamentali della competizione, che richiedono ai ragazzi la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare gli altri partecipanti – conferma Corrado Corsale, mentor di ated4kinds e coach degli Smilebots. In particolare, i nostri ragazzi devono via via superare sfide che si sviluppano su quattro prove distinte: gara di robotica, robot design, progetto scientifico e team building. Ma non si parla di sola robotica durante i nostri incontri, perché oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro futuro lavorativo. Si avvicinano in modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico, come è capitato in passato per un progetto spreco dell'acqua, che è stato ideato e sviluppato in modo molto originale dal team Smilebots».

Infatti, questa squadra guidata dal coach Corrado Corsale, si è cimentata su un progetto reale e locale, proprio perché ha appreso un metodo di lavoro e di risoluzione dei problemi, partecipando a sfide e competizioni di robotica come la FIRST® LEGO® League. Il progetto di ricerca, denominato SmartPipes è illustrato in questo video presentazione, in cui si spiega come la dispersione idrica sia del 50% a livello mondiale e, come questa inefficienza si determini a livello di rete e tubi che trasportano l’acqua. Ingegnosa e tecnologica la soluzione proposta dal team, che si traduce in un sofisticato dispositivo tecnologico e in una APP dedicata, che è stata sviluppata dai ragazzi e che consente di monitorare con sensori eventuali perdite e cali di pressione, così da poter intervenire tempestivamente e contenere gli sprechi d’acqua. Un sistema molto efficiente e a bassissimo costo di gestione, che è stato adottato come installazione pilota dal Comune di Muzzano, e che continua a funzionare regolarmente a distanza di due anni dall’installazione.

«Sono innegabili i risultati positivi che i corsi promossi da anni con l’ated4kids si determinano sui nostri giovani – commenta Cristina Giotto Direttrice e membro di comitato di ated – ICT Ticino. La formazione che proponiamo unisce il gioco all’apprendimento di materie complesse, ma fondamentali per il futuro dei nostri figli. Li prepariamo a sperimentare, a scoprire cosa c’è dietro la tecnologia, aiutandoli a gestirla, addirittura a costruirla, e a non subirla passivamente. I risultati del team Smilebots sono stati eccezionali, perché arrivare alla finale di Detroit è stato come un sogno e un bagaglio di esperienze uniche, ma la coesione che si è creata fra loro ha avuto risvolti positivi anche per il nostro territorio. Il progetto di ricerca per il Comune di Muzzano è la dimostrazione perfetta del nostro obiettivo di fondo: costruire competenze tecniche e creare soft skill nei nostri ragazzi e ragazze, per risolvere anche problemi puntuali e a noi vicini, come lo spreco delle fonti idriche in un nostro Comune».

Per ulteriori informazioni sui progetti promossi da ated4Kids e per sponsorizzare le squadre che partecipano a FIRST® LEGO® League informazioni su: https://www.ated.ch/progetto_ated4kids.php

Chi è ated – ICT Ticino

Fondata il 19 novembre 1971 a Lugano, ated - ICT Ticino è un’Associazione indipendente attiva nel Canton Ticino, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT). Dalla sua fondazione ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.000 manifestazioni con più di 13.000 partecipanti a conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, corsi settimanali. Da diverso tempo l'associazione collabora con l’Università della Svizzera Italiana (USI), la Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e con la Scuola Superiore di Informatica di Gestione (SSIG) con l’obiettivo di promuovere la formazione dei soci. Grazie alla serietà dell'attività svolta sull'arco di quarant'anni di vita, ated – ICT Ticino è diventata un riferimento nel settore per le forze economiche, politiche ed istituzionali, favorendo il dibattito attorno alle tecnologie della informazione e ravvivandone l'interesse presso i giovani.