Nuove competenze digitali per il lavoro che cambia: dove trovarle?

Siamo entrati nella quarta rivoluzione industriale, dove le parole d’ordine sono intelligenza artificiale e analisi dei dati. A tutti i livelli sono richieste competenze digitali in continua evoluzione e in Ticino le imprese sono sempre più alla ricerca di profili formati e capaci di fronteggiare la continua evoluzione tecnologica. Entro il 2030 si stima che saranno 800.000 i nuovi posti di lavoro necessari nelle professioni digitali

ATED DIGITAL ACADEMY propone alcuni percorsi di formazione tecnici insieme ad altri sulle competenze emotive o soft skill

L’epoca in cui viviamo ci propone una costante verità: il cambiamento è continuo. E per gestire un divenire in cui la frontiera dell’innovazione si sposta con una velocità sorprendente è opportuno di pari passo aggiornare le proprie competenze.

I numeri sono chiari: l’impatto della quarta rivoluzione industriale, quella che si fonda sui dati e sull’intelligenza artificiale, corrisponderebbe a un aumento del prodotto interno lordo europeo del 19%, per un valore pari alla cifra enorme di 2.700 miliardi di euro entro il 2030.

In particolare, per la Svizzera si parla di circa 800.000 nuovi posti di lavoro che si verranno a creare nelle nuove professioni digitali, capaci peraltro di controbilanciare la perdita di impieghi a basso valore aggiunto, poco creativi e molto ripetitivi. A stimarlo è la società di consulenza manageriale McKinsey&Company, con il suo istituto di ricerca economica McKinsey Global Institute, che fotografa come il digitale possa davvero rappresentare un’opportunità unica di crescita per le economie e le imprese di tutto il mondo.

Per questa ragione, diventa un fattore critico di successo competitivo l’investimento sull’aggiornamento delle proprie competenze sia di natura tecnico-informatica sia emotive. Stiamo parlando delle cosiddette soft skill, che riguardano uno spettro molto più ampio e vasto, come la creatività, la capacità di critica, il talento organizzativo, l’efficacia nel presentare, raccontare e valorizzare se stessi, un progetto o un’idea imprenditoriale. Quindi, se da un lato attualmente ogni anno sono formati dagli istituti elvetici circa 3.000 specialisti informatici, ma il fabbisogno salirà a 10.000 nel giro di pochi anni, per le competenze emotive e le soft skill ci sono ugualmente percorsi di formazione mirati nell’aggiornare le proprie capacità, così da rispondere alle crescenti richieste delle imprese svizzere.

Ated – ICT Ticino, ad esempio, ha recentemente riorganizzato la propria proposta formativa, offrendo sia corsi che approfondiscono e aggiornano da un punto di vista tecnico le mansioni utili per le aziende ticinesi, sia un percorso di DIGITAL ACADEMY che mira a identificare e far progredire il capitale umano di competenze ormai necessarie nell’industria 4.0. “Se il lavoro cambia repentinamente servono centri di formazione che preparino e mostrino quali sono le prossime sfide su cui essere preparati – commenta Cristina Giotto Direttrice e membro di comitato di ated – ICT Ticino. Abbiamo una lunga e consolidata tradizione nel supportare le imprese locali nell’evoluzione tecnologica, perché ci siamo sempre orientati verso l’ascolto delle esigenze delle nostre aziende socie per costruire e organizzare workshop o incontri di formazione mirati alle necessità di aggiornamento dei loro lavoratori. Ma poiché il digitale e la trasformazione tecnologica sono trasversali e stanno travolgendo tutti i campi sia dell’industria, sia dei servizi, sia nostri personali, pensiamo che si debba impostare una modalità di formazione più ampia e che abbracci professioni e tipologie di persone diverse.

Sul nostro sito https://www.ated.ch/calendario_eventi.php proponiamo una rimodulazione dell’offerta formativa, con corsi tecnici di stampo più aziendale, in cui si affrontano ad esempio mezzi come LinkedIn per promuovere marketing e vendite (qui il programma dettagliato), oppure la Pianificazione Integrata per una Migliore Efficienza Decisionale (qui il programma dettagliato ), o ancora Lego® Serious Play® per conoscere e applicare il metodo in contesti di business (maggiori informazioni qui)”.

A questi corsi si affianca una vera e propria ATED DIGITAL ACADEMY, che nasce con l’obiettivo di formare le persone all’utilizzo delle tecnologie più diffuse e ad aiutare i lavoratori a rimanere competitivi nel mondo del lavoro. L’ambizione dell’ATED DIGITAL ACADEMY è quella di realizzare percorsi estremamente pratici e esperienziali, senza però rinunciare ai contenuti didattici che caratterizzano un’accademia di formazione. Tutti i corsi prevedono dei laboratori in cui i partecipanti impareranno ad utilizzare le nuove tecnologie e delle sessioni in cui si descriveranno le possibili applicazioni pratiche per la singola professione o attività.

I corsi attualmente a calendario sono stati pensati in una formula intensiva in due giornate per approfondire alcune competenze soft fondamentali, come per esempio: