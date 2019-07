Proteggere anziché pagare

Quali misure di protezione tecniche dobbiamo adottare per proteggere la nostra impresa da attacchi provenienti dalla rete?

Quando la sera usciamo dall'ufficio, chiudiamo ovviamente le porte a chiave. Chiudiamo poi gli oggetti di particolare valore in una cassetta di sicurezza e installiamo un impianto di allarme che ci informi non appena persone non autorizzate riescono ad entrare. Dobbiamo imparare a mettere in pratica questo ovvio concetto di protezione fisica anche nel modo digitale.

Le misure di protezione tecnica aiutano l'impresa a proteggersi in maniera preventiva dagli attacchi che vengono dalla rete. Al giorno d'oggi un semplice firewall non basta più, in quanto non protegge dalle nuove tipologie di attacchi, virus o trojan. È necessaria una protezione globale, una soluzione di sicurezza professionale come Managed Security di Swisscom, che analizza l'intero traffico dati nella rete alla ricerca di software nocivo, è costantemente aggiornata e riceve una manutenzione regolare.

Protezione professionale

Per le piccole e medie imprese, impiegare un proprio specialista in security spesso non è un'ipotesi realistica. Da un lato, infatti, questi specialisti sono molto richiesti e di conseguenza molto difficili da reperire, dall'altro sono anche relativamente costosi. Alle PMI suggeriamo quindi di affiancarsi a un partner professionale che disponga dei prodotti e apporti il know-how necessario a garantire la protezione tecnica. Chi acquista un Managed Service come quello Swisscom non deve più occuparsi delle questioni relative alla sicurezza e può quindi concentrarsi a pieno sulle proprie attività e sui clienti.

Il tutto a un prezzo forfettario mensile fisso. Ad esempio, Swisscom si occupa subito anche del backup dei dati. Sotto questo aspetto, spicca la tendenza a utilizzare soluzioni basate sul cloud. In questo modo si garantisce che le copie di sicurezza siano costantemente aggiornate e, nei casi più gravi, i dati siano nuovamente a disposizione in maniera completa e rapida senza spese.

Quando si tratta di IT-Security, non dimenticate mai: può riguardare chiunque e non esiste una sicurezza al 100%. Per questo motivo, oltre che munirsi di una protezione tecnica, è ancora più importante formare regolarmente i collaboratori sui temi relativi alla sicurezza.