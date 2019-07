PM Consulenze compie 10 anni

PM Consulenze SA, l’azienda fondatrice del Gruppo PM, è nata nel 2009 con lo scopo di diventare il partner di riferimento per tutte le strutture che intendono affidare le loro attività “no core” ad un’organizzazione agile e formata.

Il nostro impegno e la nostra passione, oltre naturalmente alla vostra fiducia, ci hanno permesso di crescere e migliorare costantemente, giorno dopo giorno, portandoci a raggiungere questo primo importante traguardo.

Intendiamo proseguire con la nostra strategia di crescita restando concentrati sul core business, tenendo fede ai nostri principi di Formazione, Ascolto, Focus e Networking continuando ad essere l’interlocutore accreditato per ogni vostra esigenza contabile, fiscale ed amministrativa.

Un particolare ringraziamento va ai collaboratori di PM Consulenze che sono il vero valore inestimabile di quest’azienda. E’ altresì vero che possiamo avere i migliori collaboratori del mondo ma senza clienti non avremmo raggiunto alcun traguardo. Grazie per averci scelto e per continuare a riporre in noi la vostra fiducia. Spesso abbiamo trovato in voi buoni amici e validi partner.

Credo fermamente che con il nostro impegno e la vostra collaborazione ci ritroveremo a festeggiare molti altri “compleanni” assieme.

Per celebrare questo importante anniversario abbiamo riassunto la nostra time line in un breve video che vi invitiamo a visionare.

Paolo Morel

Founder & Managing Partner