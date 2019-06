Kubernetes Meetup in Lugano

LUGANO - Kiratech, azienda che offre servizi professionali, formazione e rivendita delle migliori soluzioni in ambito DevOps, Cloud Transformation & Security alle aziende Enterprise, con sedi in Italia e in Svizzera e clienti in tutta Europa, è lieta di annunciare il primo Meetup Ufficiale che organizzerà sul territorio Svizzero all'interno della community MeetUp DevOps & Security Ticino.

Durante questo speciale appuntamento informale ed in stile “community”, andremo a parlare di una tematica molto gettonato in ambito DevOps: parleremo di container orchestration, ed in particolare di Kubernetes.

Cos’è Kubernetes?

Kubernetes è la piattaforma per l’orchestrazione dei container più importante e più famosa del mondo. Si tratta di un sistema open source per automatizzare la distribuzione, il ridimensionamento e la gestione di applicazioni containerizzate.

Raggruppa i container che costituiscono un’applicazione in unità logiche per facilitarne la gestione. Inizialmente sviluppato da Google, conta oggi più di 2.300 contribuenti ed è utilizzato dalle più grandi e innovative aziende del mondo.

Se sei interessato a Container, Kubernetes, Platform-as-a-Service, Docker, OpenShift o ad altri temi collegati, allora dovresti partecipare!

L’evento si terrà il 6 Giugno alle 18:00 presso il “black building” dell’USI (Stabile informatica), aula SI-003.

Di seguito passiamo in rassegna gli interventi, inerenti al tema Kubernetes, che terremo durante l’iniziativa:

 Innanzitutto, introdurremo brevemente Kubernetes e le sue principali funzionalità nel mondo dei container

 Parleremo poi dei più recenti aggiornamenti della soluzione

 Proseguiremo portando alcune case study Docker & Kubernetes

 Infine, vi sarà un momento di networking e socializzazione con pizza e drink, durante il quale potremo conoscerci meglio e confrontarci su quanto discusso.

Un ringraziamento speciale all’USI (Università della Svizzera Italiana) che ospiterà questo primo meetup e che parteciperà alla discussione!

Vi aspettiamo numerosi il 6 Giugno 2019 per questo appuntamento!

INFO E REGISTRAZIONE: qui