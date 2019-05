Tutto gira intorno al dato

LUGANO - «Viviamo in un mondo in cui il dato digitale è un valore primario e imprescindibile per affrontare le sfide di mercato. Se volessimo sintetizzarlo in uno slogan potremmo dire che il dato digitale è il “soldo” del nuovo millennio. È pertanto un valore che è necessario prima di tutto proteggere, mettere al sicuro, ma non solo. È un valore su cui investire e da utilizzare per generare altro valore».

Parte da questo presupposto Nicola Moresi, CEO di Moresi.com, azienda da anni punto di riferimento sul territorio ticinese per tutto quello concerne il dato digitale e che oggi offre alle aziende servizi di consulenza strategica, progettazione e gestione in ambito IT.

«Fino a questo momento, il nostro compito come Data Center è stato simile a quello di una banca – continua Nicola Moresi – Un luogo protetto e inaccessibile in cui le aziende potevano portare i propri dati con la certezza che questi sarebbero stati sempre disponibili e al sicuro da ogni possibile evento catastrofico».

Sicurezza prima di tutto, quindi, ma non è abbastanza. Oggi il dato non è più solo una componente marginale di un’organizzazione aziendale, ma il centro intorno al quale può ruotare l’intero business.

«Oggi il nostro ruolo non è solo quello di proteggere un valore, ma anche quello di farlo fruttare – conclude Nicola Moresi - In questo senso, il nostro impegno è al fianco delle aziende per fornire loro le soluzioni più evolute per ogni aspetto che ruoti intorno al dato digitale: dalla sua creazione e condivisione all’interno dell’ambiente di lavoro, fino alla sua analisi e al suo utilizzo nelle scelte di business».

Per farlo Moresi.com ha investito molto nella propria infrastruttura, nelle proprie competenze e nello sviluppo di partnership con i più importanti player del mercato. Tra queste quella con Microsoft, di cui Moresi.com è attualmente Gold Partner.

«Nel gennaio del 2019 siamo diventati Gold Partner di Microsoft – afferma Andrea Nazari, Enterprise Sales Director di Moresi.com – Un risultato che arriva dopo percorso iniziato nel 2014 e che negli ultimi due anni ci ha visto entrare a far parte del Partner Network di Microsoft, diventare Cloud Service Provider e ottenere, lo scorso marzo, la classificazione TIER-1. Questo significa che la nostra collaborazione con Microsoft è avviata su un processo di crescita che, nel rispetto degli altissimi standard richiesti ai propri partner, ci ha portato a costruire un rapporto diretto e senza intermediari con la filiale svizzera di Wallisellen della multinazionale di americana. Per questo motivo anche quest’anno parteciperemo a Inspire, l'annuale convention Microsoft dedicata ai partner, il prossimo luglio a Las Vegas».

Grazie a questa partnership oggi Moresi.com è in grado di offrire ai propri clienti tutte le soluzioni Cloud targate Microsoft – Office 365, Azure, Dynamics 365, fino ai moderni tool di Artificial Intelligence – che possono aiutare le aziende ad affrontare con successo la Digital Transformation. Soluzioni che saranno al centro dell’evento “Microsoft e la Digital Transformation in Svizzera”, organizzato da Moresi.com in collaborazione con ATED – ICT Ticino, che si svolgerà il prossimo 12 giugno presso l’Hotel Dante Center di Lugano e che vedrà la partecipazione del CTO di Microsoft Svizzera, Stefano Mallé, e di Valentina Coria, Esperta AI di Microsoft Svizzera.

Clicca qui per il programma completo e per iscriverti.