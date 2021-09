Ceruso: «È un contratto che abbiamo fatto in buona fede»

LUGANO - A pochi mesi dall'entrata in vigore del salario minimo, presso tre aziende del Mendrisiotto è spuntato un contratto collettivo (CCL) «che aggira la misura». È la recente denuncia dei sindacati UNIA e OCST.

Sotto attacco un altro sindacato (di recente creazione) che sta dietro alla manovra: si chiama TiSin ed è sostenuto da alcuni esponenti della Lega dei ticinesi. Un sindacato che - come affermato negli scorsi giorni dal presidente Nando Ceruso - darebbe fastidio poiché «ha rotto il monopolio dei sindacati storici».

E nel frattempo ha preso posizione anche l'organizzazione Ticino Manufacturing, secondo cui il CCL in questione prevederebbe diversi benefit. E senza di esso «sarebbe stato inevitabile procedere a licenziamenti di massa».

Oggi ha dunque preso la parola il sindacato TiSin, per mezzo del suo presidente Nando Ceruso: «Noi abbiamo fatto questo CCL in buona fede e riteniamo di aver fatto la cosa giusta» ha detto in una conferenza stampa convocata per presentare il contratto.

Un contratto che però non è stato fornito ai giornalisti presenti. Ceruso si è chinato su alcuni aspetti emersi negli scorsi giorni. «Il Consiglio di Stato - ha sottolineato - aveva proposto un periodo di tre anni con una soglia salariale di 18 franchi». E ha quindi aggiunto: «Le aziende che hanno firmato il contratto con noi hanno due terzi dei dipendenti con un salario superiore a tale soglia, il terzo rimanente ha un salario d'entrata».

Non diverso, «ma migliore» - Ceruso ha quindi spiegato che il contributo di solidarietà viene versato dalle aziende secondo un nuovo sistema. E che il CCL prevede anche un contributo di residenza di duecento franchi. E per tutto il resto (giorni di ferie, libero per la nascita di un figlio, eccetera), sono condizioni stabilite dal codice delle obbligazioni e dalla legge sul lavoro che sono acquisite. «Sono diritti che non si toccano». Ceruso ha ribadito che il CCL sottoscritto non ha nulla di diverso da quello degli altri sindacati, «per certi aspetti è migliorativo».

Ma come mai questo CCL spunta ora, quando mancano pochi mesi all'entrata in vigore del salario minimo? In particolare considerando che il sindacato TiSin è stato costituito circa un anno e mezzo fa. «Sono i tempi che ci volevano, si tratta di mesi di discussione».

«Sono un volontario» - Sul sindacato TiSin non vengono fornite ulteriori informazioni, nemmeno sulle adesioni. Ceruso parla di dati soddisfacenti, che verrano comunicati «più avanti». E per quanto riguarda il suo lavoro e quello degli agli componenti del sindacato, si tratterebbe di volontariato. «Non percepisco uno stipendio, ho la mia pensione» ha assicurato Ceruso.