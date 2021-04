La campagna di vaccinazione apre agli over 55

BELLINZONA - Sinora in Ticino sono state somministrate 112'094 dosi di vaccino (si tratta di 32 ogni 100 abitanti). E l'11,1% dei cittadini ne ha ricevute due. Durante la scorsa settimana sono state effettuate 20'711 vaccinazioni. Sono questi i principali numeri della campagna vaccinale che nel nostro cantone è scattata lo scorso 4 gennaio.

Una campagna vaccinale che da oggi è aperta anche agli over 55, come annunciato dal farmacista cantonale Giovan Maria Zanini in un odierno incontro con la stampa a Bellinzona. E non si parla soltanto degli over 55, ma anche delle donne in gravidanza affette da malattie croniche e con un aumentato rischio di esposizione alla malattia, e delle persone a stretto contatto con una persona vulnerabile non vaccinata o una persona immunodepressa (anche se vaccinata).

Le donne in gravidanza - Per quanto riguarda le donne in gravidanza, Zanini ha ricordato che al momento non ci sono sufficienti dati su eventuali controindicazioni. Quelli disponibili sinora dicono che la vaccinazione è sostenibile. «Ma lo dobbiamo provare». Ecco quindi che le donne in gravidanza che ritengono di rientrare nella categoria a rischio e desiderano accedere al vaccino, dvevono rivolgersi al proprio ginecologo che farà una valutazione del caso. La futura mamma dovrà inoltre acconsentire alla registrazione in una banca dati di sorveglianza delle gravidanze. «La vaccinazione di queste persone deve permettere l'acquisizione di dati» ha spiegato Zanini.

Adesione elevata - Più in generale, comunque, in Ticino l'adesione degli anziani è stata molto elevata. Dai 75 anni in su si parla infatti di un tasso superiore all'80%. E di conseguenza proprio tra gli anziani si constata un notevole calo dei contagi. «Il vaccino funziona» ha quindi detto il farmacista cantonale, ringraziando tutti gli anziani «per il senso di responsabilità dimostrato».

Nel frattempo al momento la campagna prosegue per gli over 65 e il personale sanitario. È verosimile che per gli over 55 (si parla di circa 48'000 persone) i primi appuntamenti saranno fissati a partire dal prossimo 4 maggio, ha annunciato Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione. La campagna di vaccinazione è così in anticipo di circa due settimane rispetto alla pianificazione iniziale.

In seguito l'apertura a ulteriori fasce d'età avverrà di dieci anni in dieci anni (quindi toccherà poi agli over 45, agli over 35 e via dicendo). Non è quindi previsto il passaggio immediato agli over 16, ossia a tutta la popolazione.

Se necessario, torna il centro di Tesserete - Inoltre, Pedevilla ha sottolineato che al momento i quattro centri cantonali di vaccinazione non sono ancora operativi al 100%. Ogni giorno vengono inoculate quasi 5'000 dosi. Ma l'andamento dipende sempre dalla disponibilità di dosi. Se dovessero arrivare forniture più importanti, le autorità hanno l'intenzione di riaprire il centro di Tesserete. Questo avverrà comunque se nelle altre strutture tutte le linee saranno occupate.

Prenotazione senza scorciatoie - Infine Zanini e Pedevilla hanno ricordato che la prenotazione di un appuntamento deve avvenire esclusivamente dal sito www.ti.ch/vaccinazione. Nei giorni scorsi su WhatsApp circolava infatti un link diretto alla piattaforma di prenotazione ufficiale che permetteva di saltare un passaggio che bloccava l'accesso a chi non ha ancora diritto alla vaccinazione. In questo modo oltre duemila persone sono riuscite a prenotarsi per la vaccinazione. Ma le loro prenotazioni - ha sottolineato Pedevilla - sono state verificate e cancellate. E tutti sono stati informati via SMS. Molte prenotazioni erano anche giunte dall'estero (quindi da persone che non avranno mai diritto di vaccinarsi in Ticino).