Un compromesso per Via Sicura

In sintesi, la CTT-N chiede al plenum di tornare sui propri passi e mantenere la pena minima di un anno di detenzione per i reati di pirateria stradale (22 voti a 2 e 1 astensione). Sulla base delle esperienze fatte negli ultimi anni, l'articolo deve però essere adeguato in modo tale da poter scendere al di sotto della pena minima, qualora non vi siano iscrizioni nel casellario giudiziale a causa di violazioni delle norme della circolazione o qualora il superamento della velocità massima sia stato commesso per motivi validi, precisa una nota diffusa dai servizi parlamentari.