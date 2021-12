Questa immagine non dimostra che la pandemia è una messinscena

ZURIGO - Gli scettici del Coronavirus sono sempre in allerta. Ultimamente stanno facendo circolare su Facebook un'immagine che dimostrerebbe (a loro modo di vedere) che la pandemia non esiste.

Nello screenshot si vede una stanza d'ospedale con un paziente attaccato a un respiratore, un'infermiera con indumenti protettivi e un paziente (cerchiato di rosso) seduto con le braccia conserte e staccato da qualsiasi macchinario.

L'immagine è accompagnata da una frase provocatoria: «Se vuoi che sembri super pericoloso, non avresti dovuto far entrare quella persona».

La foto è reale e non in posa. È stata scattata in un reparto Covid, in Italia, nel quale i pazienti non devono necessariamente indossare una mascherina o essere attaccati a un respiratore, come sottolinea il sito di fact-checking Correctiv.org.

L'immagine è stata estrapolata della trasmissione televisiva «La vita in diretta» dell'emittente Rai 1, in onda il 16 novembre 2020. Ciò che si vede nel frame è una cosiddetta "Unità di terapia subintensiva", che tratta i pazienti in Italia che necessitano di un monitoraggio costante, ma non di ventilazione invasiva. L'uomo a destra indossa un casco ventilato, mentre quello in maglietta nera non sembrava aver bisogno di assistenza respiratoria.

Come sottolinea l'agenzia di stampa DPA, nel servizio quest'uomo può essere visto più e più volte, il che dimostra che non è scivolato «accidentalmente» nell'inquadratura. Insomma, se si conosce il contesto, non resta nulla di concreto a sostegno della tesi che la pandemia possa essere una messinscena.