Disavventura per una svizzera, molestata in ostello da un guardone

CALOUNDRA - Avventura scioccante per una turista svizzera di 21 anni nel Queensland, in Australia. Domenica sera, mentre si trovava in un ostello a Caloundra, un uomo ha fatto irruzione nella sua stanza. Quando la donna si è svegliata, attorno alle 4 del mattino, ha notato che lo sconosciuto stava commettendo «atti indecenti», come ha scritto la polizia.

Accortasi di quanto stava capitando, la ragazza si è messa ad urlare, facendo scappare l'uomo. «Come si può immaginare, è rimasta molto traumatizzata per quanto successo», ha detto il detective Sergeant Chris Eaton a "7news": «Svegliarsi e vedere qualcuno fare qualcosa del genere... aveva molta paura», ha aggiunto.

La polizia ha pubblicato l'immagine di una telecamera di sorveglianza che mostra l'uomo con i pantaloni abbassati. Prima di irrompere nella stanza della turista svizzera, aveva già fatto visita a diverse altre stanze, scrive la polizia.

Il 41enne è stato arrestato lunedì. Si ritiene che l'uomo, che vive nella regione, prima di commettere gli atti indecenti abbia pure rubato un portafoglio.