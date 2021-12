Connor Hughes in prestito alle Aquile. Bachofner sospeso

GINEVRA - Sempre alle prese con la lunga assenza di Gauthier Descloux, il Ginevra potrà contare per le prossime partite sull'aiuto di Connor Hughes, in arrivo in prestito dal Friborgo. Il 25enne, ex Rockets, resterà a Les Vernets fino al 10 gennaio, con opzione di prolungamento fino al 30 dello stesso mese. Il portiere canadese con licenza svizzera non potrà giocare contro i Dragoni e potrà essere richiamato da Dubé in qualsiasi momento.

Lo Zugo, per il prossimo incontro, dovrà invece fare a meno di Jérôme Bachofner. L'attaccante, a seguito del suo check alla testa ai danni di Josh Jooris (Ginevra), si è visto infliggere dalla Lega un turno di stop e 1'500 franchi di multa.

Nei confronti di Matej Stransky è invece stata aperta una procedura ordinaria. L'attaccante del Davos è finito sotto la lente per un colpo alla testa su Thibault Frossard (Ajoie).

Freshfocus/archivio