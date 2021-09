Saarela out 2-3 settimane. Ai box anche Leeger

LANGNAU - Si allunga la lista degli assenti in casa Langnau. I Tigrotti, per le prossime 2-3 settimane, dovranno infatti fare a meno anche di Aleksi Saarela, autore di 5 punti (2 gol) nei primi 7 match di campionato. L'attaccante finnico è costretto ai box per un infortunio alla parte alta del corpo.

Out anche il difensore Larri Leeger, alle prese con una commozione cerebrale che lo terrà lontano dal ghiaccio per un periodo indeterminato. La sua condizione sarà valutata giorno per giorno.

Sempre in casa Langnau è tornato invece arruolabile il portiere Ivars Punnenovs.

Tra le fila del Bienne da segnalare invece l'infortunio di Jere Sallinen. Il 30enne attaccante finlandese - autore di 5 gol e un assist in nove match - ha rimediato la frattura del metacarpo e sarà out fino a metà novembre.

Da registrare infine anche il ferimento di Luca Boltshauser, che a causa di un dito fratturato non potrà difendere la porta del Losanna per circa un mese.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)