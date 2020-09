Crosby il magnifico: una sua "carta" in vendita per 230'000 dollari

Curiosità: Sidney Crosby non smette mai di far sognare i tifosi, non solo sul ghiaccio bensì anche al di fuori.

La "carta da collezione" della sua prima stagione assoluta in NHL, con i Pittsburgh Penguins nel campionato 2005/2006 (102 punti totali, in virtù di 39 gol e 63 assist), è infatti stata messa in vendita su e-bay per la bellezza di 230'000 dollari.

Ricordiamo che il fuoriclasse canadese di 33 anni ha finora disputato 16 stagioni nella Lega di hockey più blasonata del mondo, totalizzando - fra regular season e playoff - 1'452 punti in 1'152 partite disputate. Il giocatore è anche salito in tre occasioni sul tetto della NHL con i Penguins (2009, 2016 e 2017).