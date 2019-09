AMBRÌ - Cancellato lo zero in classifica e conquistato il primo punticino contro le Aquile, l’Ambrì ha mostrato segnali di crescita - grinta e convinzione si sono riviste con costanza - ma non ha ancora trovato il primo successo in campionato. Sbloccarsi, centrare la prima vittoria e cambiare passo: questo il chiaro obiettivo dei biancoblù, che questa sera ospitano il Langnau di Ehlers.

«Dopo il match col Ginevra non possiamo essere completamente soddisfatti, ma volevamo reagire e una risposta c’è sicuramente stata - esordisce il 26enne Giacomo Dal Pian, centro dell’Ambrì - Abbiamo disputato una buona partita e forse meritavamo qualcosina in più. Si può vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se rimane una sconfitta ed è la quarta consecutiva».

Qualche passaggio a vuoto e le difficoltà nel trovare la via del gol hanno pesato sul vostro inizio di stagione.

«Nell’ultimo match, rispetto alle trasferte di Rapperswil e Berna, abbiamo giocato con più costanza, non ci sono stati blackout. Contro il Ginevra abbiamo finalmente segnato anche in powerplay e questo è positivo».

Sin qui, in quattro partite, l’Ambrì si è però guadagnato solo otto superiorità numeriche.

«Vero, dobbiamo essere più bravi nell’indurre gli avversari all’errore. Vogliamo e dobbiamo portare tanta energia in fase offensiva, così da obbligarli a rimediare più penalità».

Possibilmente già da questa sera, col Langnau atteso alla Valascia.

«Dopo la scorsa stagione (78 punti, ndr) si stanno confermando. Hanno degli ottimi stranieri e delle basi solide. A livello di talento non sono la squadra più attrezzata, ma proprio come noi si basano molto sulla fame e la grinta. In queste sfide chi commette meno errori può avere la meglio».

Stasera i Tigrotti, venerdì il Bienne. Due sfide interne che devono portare punti.

«Saranno sicuramente due battaglie, ma dobbiamo sfruttare il fattore pista e metterli in difficoltà. Sono due partite che possiamo vincere».

Nell’ultimo match hai giocato al centro della quarta linea, affiancato da Johnny Kneubuehler e Joël Neuenschwander, 19enne che ha fatto il suo esordio in National League.

«Ci siamo trovati bene. Cereda ci chiede di portare in pista velocità ed energia, giocando con disciplina. Penso che ci siamo riusciti. Per Joël è stata una serata molto emozionante, sono felice per lui».