La rabbia del Lilla contro Mourinho: «Che classe comportarsi così!»

LILLA (Francia) - L'allenatore del Lilla Christopher Galtier ha attaccato il nuovo tecnico del Tottenham José Mourinho, reo di avergli soffiato due preziosi collaboratori: «Sono arrabbiato, infastidito e non mi è piaciuto il tempismo(...)», ha dichiarato il coach alla stampa locale. «Mourinho ha contattato il direttore sportivo Campos, non me. Una pugnalata alla schiena? Non so se si possa interpretare in questa maniera. Che classe però comportarsi così».

I due membri dello staff in questione sono il vice allenatore Joao Sacramento e il coach dei portieri Nuno Santos: «Capisco la loro scelta, sono stato anche io un assistente allenatore(...) Sono stati contattati e se hanno creduto in quel progetto hanno fatto bene ad andarsene. Questo ormai è il calcio di oggi(...)».

keystone-sda.ch/STR (Tim Ireland)