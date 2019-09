Milan da incubo: la Fiorentina banchetta a San Siro

MILANO (Italia) - Serata da incubo per il Milan di Giampaolo, battuto 3-1 a San Siro dalla Fiorentina nel sesto turno di campionato. Per i rossoneri, al quarto ko in stagione, la sfida è iniziata subito in salita, con Pulgar a segno al 14' su rigore (penalty procurato da un intervento di Bennacer su Chiesa).

Pesantemente contestato all'intervallo, il Milan non ha saputo cambiare passo nella ripresa, subendo ancora le sfuriate della truppa di Montella. Al 55' il Diavolo è rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Musacchio, mentre al 66' Castrovilli ha firmato il 2-0 per gli ospiti. Allo sbando, i rossoneri hanno rischiato nuovamente di capitolare al 70', ma Chiesa ha fallito il rigore del possibile 3-0. Il tris Viola è comunque arrivato pochi minuti dopo, con Ribery bravo nel "tagliare fuori" due rossoneri e firmare il 3-0 al 78'.

All'80' Leao ha poi siglato il 3-1 con una bella iniziativa personale, ma al triplice fischio San Siro non ha risparmiato i fischi alla truppa di Giampaolo (che ora rischia grosso...).

keystone-sda.ch/STF (Antonio Calanni)