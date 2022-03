In ambito economico-aziendale, la formazione professionale rappresenta una tappa fondamentale per coloro, che desiderano approfondire, acquisire e certificare conoscenze e competenze di carattere specialistico.

L’offerta formativa che trova un notevole riscontro dal mondo del lavoro in ambito terziario, è il percorso di preparazione per l’ottenimento dell’”Attestato professionale federale di specialista in finanza e contabilità” (ex contabile federale), offerto dal settore di post-formazione della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona (Corsi di Perfezionamento professionale, CPP) in collaborazione con le associazioni professionali dei settori di riferimento. Il percorso formativo è fortemente orientato all’utilizzo delle nozioni teoriche nella pratica professionale, motivo per cui riscuote un continuo e crescente interesse da parte dell’economia.

Il titolo di studio conferisce garanzie di solida competenza, sia teorica che pratica e assicura un prestigioso riconoscimento nel mondo professionale.

L’offerta si rivolge a coloro che operano nel settore terziario e in modo particolare nell’ambito amministrativo-contabile, permettendo di approfondire e certificare le competenze professionali pur continuando la propria attività (formazione duale). Il percorso di formazione offerto per l’ottenimento dell’”Attestato professionale federale di specialista in finanza e contabilità” si sviluppa lungo un percorso di circa 700 ore (due sere la settimana dalle 18:00 alle 19:45/20:30 e, alcuni sabato mattina), distribuite su 7 semestri (3,5 anni). Il piano di studio, copre principalmente tre ambiti disciplinari: la contabilità, la fiscalità, i salari e le assicurazioni sociali, completato dalle nozioni di diritto integrate nelle singole materie.

Il prossimo corso avrà inizio a settembre 2022 e terminerà nel marzo del 2026.

È possibile iscriversi scaricando il formulario sul sito www.icec-cpp.ch. Durante il mese di maggio chi desidera potrà partecipare alla serata informativa (non è necessario iscriversi), durante la quale il responsabile della formazione, esporrà tutti gli aspetti organizzativi e didattici del percorso di formazione.

I Corsi di perfezionamento professionale (CPP) offrono anche un percorso nell’ambito della formazione professionale superiore, il corso per l’ottenimento del prestigioso “Diploma federale di Esperto in finanza e controlling”, il prossimo corso partirà a settembre 2023.

Entrambe i corsi sono sussidiati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)

Serata informativa:

lunedì 16 maggio 2022, ore 20.15, Auditorium.

(Istituto cantonale di economia e commercio, Viale S. Franscini 32, Bellinzona)

Informazioni e documentazione:

mail info-cpp@icec.ti-edu.ch

sito www.icec-cpp.ch

uff. 091.814.65.72