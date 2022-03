Corsi al Monte Laura, da quarant’anni un appuntamento che si rinnova ad ogni estate

Per il quarantesimo anno consecutivo l'Istituto Sant'Anna di Lugano organizza i corsi estivi al Monte Laura, destinati a ragazze e ragazzi provenienti da scuole pubbliche e private di tutto il Cantone. Lanciati per la prima volta nel 1983, con il passare del tempo hanno riscosso un crescente successo al punto che da alcuni anni si registra il tutto esaurito in tutti e tre i corsi proposti nei mesi di luglio e agosto.

“Scuola e natura” e “Scuola continuata”, questi i concetti del progetto educativo su cui si basano i corsi. Una formula ampiamente collaudata, quale naturale continuazione e approfondimento di quanto appreso nel corso dell’anno scolastico, in un contesto socializzante più sereno e disteso senza l’assillo e lo stress delle note e puro divertimento a contatto con la natura.

I corsi sono destinai ad allieve ed allievi dalla III elementare fino alla IV media provenienti dalla scuola pubblica e privata. L’insegnamento si basa sui programmi scolastici ufficiali del Canton Ticino e prevede le seguenti materie: italiano, francese, tedesco, inglese e matematica per un totale di 25 ore di lezione settimanali e di 50 ore di lezione per ogni corso.

Gli allievi sono suddivisi in differenti classi secondo l’età e in base alla classe frequentata durante l’anno scolastico. La scuola assicura la presenza di docenti qualificati e con esperienza che seguono gli allievi in modo personalizzato, stimolando le loro capacità e ottimizzando l’apprendimento, ponendo l’accento anche su aspetti importanti quali la socializzazione e la comunicazione, l’autonomia personale, la vita pratica quotidiana. Il soggiorno con pernottamento dura due settimane per ogni corso ed offre agli allievi la possibilità di usufruire di recuperi che consentano di affrontare con una migliore preparazione e con più serenità il nuovo anno scolastico. Durante il tempo libero vengono organizzate attività ricreative e sportive di vario genere, per rendere il soggiorno indimenticabile.