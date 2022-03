USI all'insegna della sostenibilità

La sostenibilità sarà uno dei temi cardine del 2022 per l’USI. Ogni settimana si approfondiranno diversi aspetti legati allo sviluppo sostenibile con l’aiuto degli esperti e delle esperte delle cinque facoltà dell’USI. «L’USI è consapevole della sua responsabilità nei confronti della società di oggi e nella costruzione di quella di domani» sottolinea il Rettore, Boas Erez, «per questa ragione ha deciso che la sostenibilità sarà uno dei temi centrali della sua pianificazione e un denominatore comune che unirà le sue diverse discipline per un obiettivo condiviso».

La sensibilità per lo sviluppo sostenibile è sempre più marcata all’interno della comunità accademica della Svizzera italiana, la quale si impegna per una sua migliore comprensione attraverso la ricerca e l’insegnamento e a mettere in campo azioni concrete per non intaccare le possibilità offerte alle generazioni future. In questo contesto l’USI sta progettando la Casa della sostenibilità, ad Airolo. Un luogo fisico in cui gli studenti possano ricevere una formazione che consenta di contribuire al rispetto dei grandi equilibri dell’ambiente naturale e della vita. Tra gli appuntamenti che caratterizzeranno i prossimi mesi spicca il "Sustainable University Day" (SUD 2022), organizzato dal programma U Change delle Accademie svizzere delle scienze che si svolgerà si svolgerà a Mendrisio il prossimo 29 aprile, presso i campus USI e SUPSI.

