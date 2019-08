Fête des Vignerons: il 3 agosto siamo tornati a Vevey... come è andata?

Vevey 3 agosto 2019: alle 11:00 nuovamente a Vevey per vivere il famoso spettacolo della rinomata Fête des Vignerons che non era andato in scena il week end precedente.

Come era lo spettacolo?

Spettacolo immenso, paragonabile ai prestigiosi colossal di Hollywood durante i suoi tempi d’oro.

Sicuramente però troppo caldo, alle 11:00 del mattino con circa 30 gradi sotto il sole per circa 2 ore e mezza, non è stata proprio una passeggiata di salute.

Ovviamente essendo di giorno non si sono visti i famosi e tanto decantati giochi di luce grazie all’enorme pavimento in LED, altra perdita importante dovuto all’annullamento.

Molto apprezzata sicuramente la performance dei vari figuranti sinceramente felici ed orgogliosi di poter dare i loro personale contributo all’evento.

È corretto proporre da parte della Fête des Vignerons un rinvio per lo spettacolo del mattino quando hai pagato per quello serale?

Direi di no. Il biglietto del mattino in categoria premium ha un valore di CHF 219 mentre quello serale il costo del biglietto è di CHF 359. Al momento non è chiaro se e chi dovrà rimborsare la differenza di ben CHF 140.00/cadauno che hanno subito tutti quelli coinvolti in questa mala gestione.

Lasciamoci sorprendere.

Chi non ha avuto modo di andare alla data imposta del 3 agosto 2019 alle 11:00 ha delle alternative?

Sì. Solo che è stato comunicato solo il 5 agosto 2019 via email ai vari iscritti.

Il testo indica che in via eccezionale saranno proposte altre due date o martedì 6 agosto alle 11:00 o domenica 11 agosto sempre alle 11:00. Mi chiedo chi vorrà/potrà approfittare di questa possibilità.

Dato che molti avranno già regalato/venduto/usato/buttato il biglietto. O forse è una semplice conseguenza alle migliaia di richieste di rimborso che l’assicurazione ha ricevuto? Dare a tutti un’ultima possibilità per evitare di rimborsare il biglietto a coloro che ne hanno diritto?

Vale la pena partecipare alla Fête des Vignerons 2019?

Assolutamente sì. Su questo non ho dubbi. Di sicuro però allo spettacolo serale e non a quello del mattino principalmente per il caldo soffocante che ovviamente incide sul nostro apprezzamento dello spettacolo e della festa in generale.

Articoli scritti da Angelica Terzi/SellWine – Leggi anche qui