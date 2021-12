Il Toggenburgo, su misura per le famiglie

UNTERWASSER - Questo marchio viene assegnato annualmente alle destinazioni turistiche svizzere che adattano la loro offerta alle esigenze delle famiglie. 20 imprese partner si sono impegnate a rispettare i criteri di qualità.

La regione turistica del Toggenburg è un posto eccellente per le vacanze in famiglia. In qualsiasi momento dell'anno, 20 imprese partner di Toggenburg Turismo fanno in modo che le famiglie si sentano particolarmente comode e benvenute - e ritornino. Un indicatore di qualità chiave è il marchio di qualità riconosciuto "Family Destination", che la regione possiede dal 2013 e con il quale è stata ricertificata per la terza volta.

L'impegno del Toggenburg Tourismus di creare offerte per grandi e piccini e di essere a misura di famiglia è iniziato con una manciata di imprese partner. Questa partnership è stata continuamente rafforzata e ampliata con nuove offerte. Particolarmente gratificante è la fedeltà di quei partner che hanno fatto parte dell'iniziativa fin dall'inizio, soprattutto il top hotel familiare Reka-Feriendorf Wildhaus. Oggi, diversi alloggi, impianti di risalita, ristoranti, fornitori di servizi per il tempo libero e scuole di sci in tutto il Toggenburgo assicurano che la destinazione sia una delle due sole "destinazioni per famiglie" della Svizzera orientale.

La regione delle vacanze è stata recentemente premiata con il marchio per gli anni dal 2022 al 2024. Questo fa del Toggenburg una delle 24 destinazioni in Svizzera che hanno ricevuto il marchio di qualità per le vacanze in famiglia. Il marchio "Destinazione famiglia" viene assegnato dalla Federazione svizzera del turismo (STV) alle destinazioni che, insieme alle loro imprese partner, assicurano un'offerta di alta qualità che è specificamente orientata ai bisogni e ai desideri dei bambini e dei loro accompagnatori. L'assegnazione del marchio è legata a requisiti rigorosi. La conformità è controllata da un audit in loco. Nel Toggenburg, questo ha avuto luogo nell'estate del 2021, durante la quale sono state visitate varie aziende partner come Klangwelt Toggenburg e Säntis Lodge. Nel suo rapporto di audit, il revisore ha trovato parole di elogio per la destinazione, che è unica tra le destinazioni familiari per la sua autenticità e la rinuncia allo spettacolo, e che ha un'offerta diversificata e di qualità che tiene conto anche dei bambini piccoli.

Le famiglie come ospiti delle vacanze sono sempre state incluse nella strategia di comunicazione del Toggenburg Tourismus come gruppo target, per questo gli sforzi sono grandi per offrire un'esperienza coerente e varia di alta qualità insieme alle imprese partner impegnate. Sonja Teuscher, direttrice del marketing del Toggenburg Tourismus, è convinta: «Con aziende partner forti a bordo, la regione turistica del Toggenburg si è affermata come un marchio per vacanze familiari stimolanti. La rinnovata assegnazione del marchio ci spinge a sviluppare ulteriormente la gamma di servizi ed esperienze insieme e a garantirlo in ogni momento dell'anno».

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch

www.instagram.com/viaggirossetti