Ciao Lugano Bella

LUGANO - Oggi decantiamo le bellezze di questa città, snodo centrale, polo culturale, fascino esotico & fascino nordico.

Con questo articolo inizia la nostra rubrica COSA ASPETTARTI DA OGNI REGIONE DEL TICINO.



Sempre più persone vogliono venire a vivere nel nostro strepitoso Cantone e vogliamo aiutarle a scegliere la rotta che più sposa la propria anima.

La scelta del luogo in cui vivere è sempre complessa ma, una volta che si è optato per LUGANO,

come ignorare le meraviglie di questa capitale culturale?

Innanzi tutto il lago.

Chiare fresche dolci acque.

In primavera fioriscono alcune particolari alghe che rendono il nostro lago turchese come le acque delle Cook Island in versione mignon.

Poi, subito, la montagna.

Che si staglia come un Cerbero a protezione delle sue sponde.

Ma non esattamente una città montana.

E poi le attrazioni per il viveur,

il nottambulo e

la mitologica figura dell’avventuriero urbano:

ovvero

il baretto, l’aperitivo lungo il lago, il locale, il grotto dove si mangia così bene che non pensavi che esistesse una cucina così.

Il regno della notte apre le sue porte a quel possessore di pied-à-terre di cui avevamo già parlato una volta,

che saltella fra le rocambolesche baldorie cittadine per tornare a casa all’alba

e dormire qualche ora giusto per necessità biologica.

Altrimenti neanche quello dormirebbe, l’avventuriero urbano.

Il nottambulo.

Il viveur.

Ma non c’è trippa solo per i dandy raffinati gaudenti.

Anche il regno del trash apre i suoi cancelli a tutti i valorosi cowboy che dalle valli circostanti si catapultano a Lugano per il weekend.

Serate per tutti i gusti, lontani dalla morigerazione, verso l’infinito e oltre.

Una città progressista orientata al futuro,

ma che non dimentica

il lusso e il duro lavoro,

la professionalità e la competenza.

Una città che guarda lontano, smart, giovane, intraprendente, avanguardista,

ma allo stesso tempo ancorata alle tradizioni, sulle spalle dei giganti del passato.

Qui possono coesistere il divertimento e la soddisfazione per la realizzazione dei propri sogni,

ideali e aspirazioni.

Questa è la città dove vivere, qui e ora.

E come sempre il nostro invito,

CARPE DIEM!

