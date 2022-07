La tiktokizzazione dei social: cosa succede coi nuovi algoritmi ‘comunisti’

TikTok ha invece affermato di essere attento alla serendipity: non è raro, infatti, che nella sezione Per te appaiano contenuti non esattamente in linea con le nostre preferenze, per dare ai creator l’opportunità di farsi conoscere, e agli utenti di scoprire qualcosa di nuovo, che non conoscevano e che potrebbe potenzialmente piacergli, facendogli conoscere gusti nuovi. In realtà, accanto all’ideale egualitario, si nasconde, ovviamente, un interesse: l’app ci propone un contenuto nuovo, nel flusso di quelli che ci trattengono maggiormente davanti allo schermo, perché così garantisce una diffusione sempre percepita come vasta ai creator, in proporzione alla loro grandezza – incentivandoli a produrre e a investire, al contrario di quanto avviene spesso ormai su Instagram e Facebook -, senza però disturbare troppo una dinamica di fruizione che si configura, per sua natura, come estremamente rapida.