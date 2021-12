Copywriting: come entrare in sintonia con chi ci legge

Che cos'è l'empatia?

Conformemente alla sua etimologia (dal greco en, "dentro", e pathos, "sofferenza, patimento"), l'empatia è la capacità di sintonizzarsi con gli altri al punto da riconoscerne e comprenderne i pensieri e gli stati d'animo, mantenendo, allo stesso tempo, il giusto distacco emotivo. È, in poche parole, lo strumento che permette di cambiare di volta in volta prospettiva e di vedere il mondo non più con i propri occhi, ma con quelli altrui.

Perché è importante per il copywriting?

È nel contesto dei cambiamenti radicali innescati dall'avvento del digitale e dei social network che si modifica il ruolo del consumatore, il quale, sempre più informato ed esigente, non acquista per soddisfare esclusivamente un bisogno materiale, ma anche per vivere esperienze ed emozioni. Per questa ragione, alle tradizionali forme comunicative basate sulla persuasione aggressiva finalizzata alla vendita, è oggi da preferire una modalità diametralmente opposta: quella basata sull'ascolto e sulla volontà di creare un legame empatico con chi ci legge. Già, perché è la risposta emotiva scaturita da questi stimoli a dare risonanza e credibilità al nostro messaggio e a gettare le basi per un rapporto di fiducia tra noi e il nostro interlocutore.

Come si pratica il copywriting empatico?

Nel copywriting empatico, che fa propri i principi di autenticità e di umanità, è essenziale riuscire ad intercettare le emozioni del lettore-consumatore e a farle affiorare attraverso una

comunicazione in grado di innescare una risposta emotiva che lo porti ad identificarsi coi valori veicolati dal messaggio. Questo è possibile osservando dei semplici, ma importanti accorgimenti.

1) Costruendo uno scenario

Determinare lo scenario è il primo passo verso la creazione di contenuti di valore. Se l’obiettivo è comunicare in maniera efficace, risulta fondamentale avere innanzitutto chiari il contesto e il

target di riferimento. Ma, tuttavia, questo non è sufficiente. È bene, infatti, riflettere anche sui "punti di dolore" del pubblico, quindi sui cosiddetti “pain points”: quegli elementi che, nella prospettiva del consumatore, vengono percepiti come limiti dei prodotti o servizi offerti. Non solo, da tenere in forte considerazione - soprattutto nella fase di costruzione della strategia di copywriting - sono le domande che potrebbe sollevare in relazione a quanto proposto, così da non farsi cogliere impreparati e da progettare a partire da basi solide e pertinenti.

2) Focalizzandosi su dei contenuti che siano utili ed esaustivi

Una volta costruito lo scenario, concentriamoci sugli argomenti da affrontare e approfondire. Che si tratti di una tematica coinvolgente e nota o di una materia a cui ci stiamo approcciando per la prima volta, la regola aurea è quella di documentarci il più possibile per generare contenuti utili ed esaustivi e tenere sempre a mente le persone alle quali ci stiamo rivolgendo, quindi i loro reali interessi e bisogni.

3) Dedicandoci all'editing

Nella terza e ultima fase di questo processo, è possibile arricchire il contenuto con una serie di elementi volti ad amplificare la carica emotiva del testo. L'editing, attraverso l'inserimento di foto, illustrazioni, grafici e testimonianze, ti consente di rafforzare il nostro messaggio e di essere ancora più in linea con i bisogni dei nostri interlocutori.

Il copywriting empatico, in breve, riveste un ruolo chiave nella costruzione di un rapporto di fiducia con il lettore-cliente: un approccio comunicativo più umano e autentico accresce i livelli di credibilità del nostro messaggio e fornisce soluzioni tangibili e concrete al destinatario. Tuttavia, trattandosi di un'attività tanto affascinante quanto complessa, può esserci utile la guida di professionisti del settore, che possono aiutarci, direttamente o attraverso una formazione nell’ambito, a migliorare la nostra presenza online e i nostri risultati.

Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.