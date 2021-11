La corsa di Instagram contro TikTok: ufficiale l’estensione delle Stories a 1 minuto

Circa un mese fa, l’indiscrezione era stata lanciata su Twitter da Alessandro Paluzzi. “Instagram is working longer stories”, aveva scritto il leaker e sviluppatore, condividendo in un’immagine un messaggio memorizzato nel codice di back-end dell'applicazione. Un’ipotesi interessante, rimasta tale per alcune settimane. Ora però i dubbi sono stati spazzati via: le stories di Instagram verranno estese fino a sessanta secondi. Un’ottima notizia per chi produce video e vuole evitare l’attuale frammentazione imposta dalla durata massima di 15 secondi.

Già in quel momento, inoltre, erano circolati altri dettagli, come l’ipotesi che oltre al prolungamento della durata sarebbero state aggiunte anche integrazioni per selezionare musica ed effetti da aggiungere ai video nel corso della loro intera durata, permettendo quindi di creare video completi di ogni elemento multimediale, ma anche di condividere reels integrali nelle stories.

Quando succederà? La parola a Instagram

La conferma, in queste ore, è arrivata proprio da Instagram, che ha dichiarato quanto segue: «La possibilità di creare post di storie più lunghe viene altamente richiesta dalla nostra comunità. Siamo entusiasti di testare storie di 60 secondi in modo che le persone possano creare e visualizzare storie con meno interruzioni». Non solo: da qualche giorno - per essere precisi dal 23 novembre, soprattutto su Twitter - molti utenti hanno scritto di aver ricevuto, appunto, la notifica che anticipava il futuro upgrade. Ma, al momento, non ci sono ulteriori dettagli, solo la certezza che a strettissimo giro l’aggiornamento potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti.

Stories, estensione a un minuto: l’idea piace agli utenti?

Inoltre, si è già acceso un dibattito sulla bontà di questa scelta di IG: l’estensione delle stories fino ad un minuto sarà apprezzata dagli utenti? Sul quesito si sono create due fazioni. C’è chi ritiene che stories più lunghe potranno permettere agli account - soprattutto a quelli che dedicano particolare cura e attenzione al rapporto con i propri follower - di creare contenuti di maggiore qualità in senso assoluto. Ma c’è anche, dall’altra parte, chi invece sostiene che la frammentazione delle stories – passaggio obbligato, fino ad oggi, per i video più lunghi di 15 secondi (limite in realtà superabile grazie al supporto di alcuni software) - fosse un argine ai contenuti troppo estesi.

Di più: c’è un filone di pensiero secondo cui proprio la durata molto ridotta delle stories sia stata determinante per il successo di questo formato di pubblicazione, letteralmente esploso dopo la sua introduzione. E che, quindi, il prolungamento fino a 60 secondi potrebbe far perdere la fluidità caratteristica di questo strumento. Il tempo ci dirà se la mossa di Instagram - in attesa che venga rilasciato un aggiornamento esteso a tutti i suoi utenti – si rivelerà azzeccata o meno.

Perché Instagram si sta modificando a ritmi vertiginosi

Sicuramente, però, le stories da un minuto rappresentano l’ennesimo tassello nel percorso di grande cambiamento che sta attraversando questo social network. Nell’ultimo periodo, infatti, è stata introdotta una mole molto significativa di nuove funzioni a disposizione degli account: tra le altre, il nuovo adesivo “Add yours”, i link nelle storie (adesivo a disposizione, ora, di tutti gli utenti a prescindere dal numero di follower) e ancora il formato unico che raccoglie IGTV e video.

Un ripensamento strutturale dell’approccio, in parte molto influenzato dall’ascesa di TikTok, diventata ormai l’app social di riferimento delle nuove generazioni di utenti del web. L’inseguimento di IG continua, attraverso un costante tentativo di assorbimento delle funzioni - soprattutto in chiave di semplicità di utilizzo – che caratterizzano il social network cinese. A differenza del quale, Instagram si presenta come maggiormente frammentato, con sezioni apposite per le stories, i reels in un feed separato e altri elementi, non sempre agevoli, che ne contraddistinguono interfaccia e user experience. Ecco: l’idea strategica pare ora andare verso una direzione in cui, alla fine, Instagram cercherà di compattare, riunire e razionalizzare tutti i suoi strumenti di pubblicazione. E alla fine di questo processo di revisione e ottimizzazione, probabilmente ci troveremo davanti ad un feed molto diverso da quello attuale.

Noi crediamo che l’estensione fino a 60 secondi delle stories di Instagram potrà rendere ancora più efficace questo strumento. Del resto, per gli amanti dei contenuti “lampo”, rimarrà discrezionale la possibilità di puntare, eventualmente, su video anche nettamente più brevi di un minuto.

Questa, quindi, dal nostro punto di vista, rappresenta una bella opportunità per chi produce contenuti ogni giorno, come noi. Ma anche per i piccoli brand che credono in Instagram e che sulla piattaforma vogliono crescere e produrre maggiori volumi di traffico verso i rispettivi e-commerce e siti vetrina.

In qualità di addetti ai lavori, la versatilità di questi strumenti ci appassiona e ci spinge a trovarne applicazioni sempre nuove ed efficaci: contattaci per una consulenza gratuita e ti seguiremo nell’individuare, anche tramite l’utilizzo di Instagram, la strategia migliore per far crescere il tuo business grazie al web.

Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.