LinkedIn Marketplaces: che cos’è, perché dovresti conoscerlo e quando verrà lanciato

In un periodo storico di grande disagio sociale, anche il mondo del lavoro ha subito notevoli modifiche.

Le professioni più ricercate sono cambiate, mentre altre figure prima in voga si sono trovate in grande difficoltà. Questa tendenza si è riflessa in particolare sulla categoria dei freelance: sono tantissimi quelli rimasti senza possibilità di esercitare o senza occupazione, messi in difficoltà dalle nuove condizioni imposte dalle misure sanitarie.

LinkedIn lo ha rilevato con molta facilità, in quanto il numero di utenti che si sono dichiarati “aperti a nuove opportunità” è aumentato considerevolmente. Tra chi è rimasto senza alcun impegno professionale e chi ha perso una parte di clienti, progetti e incarichi, è evidente che molti avessero necessità di lanciare un appello ai nuovi potenziali datori di lavoro.

Inoltre, proprio per le nuove esigenze del mercato, i liberi professionisti si sono moltiplicati, rispondendo alla richiesta sempre più frequente di collaborazioni agili e versatili che permettano ai lavoratori di ampliare il proprio raggio di attività e intervento.

Per molti, uno strumento verso la soluzione è stata proprio il social network: grazie a LinkedIn hanno potuto curare la propria rete di contatti e amplificare la loro comunicazione nei loro confronti. Mettere in evidenza le competenze, produrre contenuti e interagire con altri esperti e imprenditori. Non a caso, lo scorso anno i guadagni della piattaforma hanno segnato il +20% rispetto al 2019.

Da questo contesto, è nata l’idea di LinkedIn Marketplaces, una funzionalità ideata proprio per andare incontro ai freelance.

Come funziona LinkedIn Marketplaces?

O meglio, come funzionerà? Il lancio è infatti previsto per il mese di settembre 2021, sebbene l’azienda fosse alle prese con la creazione di un servizio di questo tipo già da ottobre 2017. Ben prima, insomma, dell’arrivo della pandemia.

Mentre attendiamo di assistere al suo avvio, sappiamo che il suo obiettivo sarà mettere in contatto agevolmente le aziende in cerca di collaboratori e i liberi professionisti impegnati in vari settori, tra cui il marketing e il design.

In sostanza, le aziende potranno ricercare e filtrare determinate figure professionali in qualsiasi parte del mondo, disponendo di ogni informazione utile. Potranno, ad esempio, consultare le tariffe medie che offrono i vari freelance, così come confrontare le competenze specifiche di ognuno di essi. Qualsiasi cosa, in altre parole, possa contribuire a compararli, aiutandoli a scegliere il profilo più in linea con ciò che stanno cercando.

Una volta individuata la persona giusta, le imprese potranno inviare informazioni e proposte direttamente al libero professionista che hanno notato, lasciando anche una recensione.

Si tratta in buona parte di meccanismi simili a quelli dei - futuri - rivali Fiverr o UpWork. Ci sarà tuttavia un’importante extra: secondo le anticipazioni, i freelance su LinkedIn Marketplaces avranno la possibilità di aprire un portafoglio digitale, attraverso cui ricevere pagamenti e trasferire il denaro direttamente sul proprio conto oppure, in alternativa, spenderlo in seno alla piattaforma per altri servizi.

Questo significa che gli utenti di LinkedIn avranno per la prima volta modo di monetizzare concretamente grazie all’attività che svolgono attraverso il proprio profilo. Quali saranno i dettagli di queste nuove modalità potremo scoprirlo solo al momento del lancio.

Le premesse sono estremamente interessanti, e ci dimostrano quanto chi gestisce le piattaforme social sia capace di ascoltare i propri utenti e le loro necessità, stando sempre al passo con l’evoluzione di queste ultime: in questo modo, chi utilizza gli strumenti digitali ha disposizione servizi sempre aggiornati, utili e attuali.

Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.