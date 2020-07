Cannabis e tracciabilità?

Con il termine tracciabilità di un prodotto si intende l’insieme dei mezzi che aiutano a disegnare la storia produttiva di un oggetto, ovvero tutti i movimenti effettuati e metodi utilizzati per produrre quella singola unità. Il termine è stato introdotto dalle normative ISO al fine di avere un quadro completo sulla nascita e sulla vita di un prodotto. Oggi il suo impiego è sempre più diffuso in quanto la qualità dei prodotti è aumentata unitamente alla necessità di sicurezza da parte dell’utilizzatore finale.

Anche la Cannabis viene tracciata

I campi di utilizzo non sono più limitati, come in passato, al settore alimentare, considerato forse quello più importante come impatto sulla salute delle persone, ma variano dall’automobilistico a quello farmaceutico, per arrivare anche al mondo della Cannabis.

Il metodo per riuscire a tracciare un prodotto, inclusa la Cannabis, dalla sua nascita fino alle mani del consumatore è relativamente semplice: su tutti i prodotti che consumiamo è riportata una serie di numeri che vengono identificati come “numero di lotto”, ossia il numero della produzione relativa a quell’articolo.

Cosa si traccia della Cannabis?

Per garantire la tracciabilità di un prodotto è necessario raccoglierne tutti gli elementi caratteristici, da quelli in ingresso fino a quelli che lo modificano o trasformano. Nel modo della Cannabis bisogna considerare tutte le materie prime utilizzate, comprese naturalmente le piante Madri o le sementi da cui da cui vengono generate le talee, e tutti i parametri che possono influenzare il prodotto, tra cui la frequenza e portata dell’irrigazione, la luce, la ventilazione, e una miriade di altri fattori.

Il tracciamento di tutti questi fattori che influiscono sulla crescita delle piante di Cannabis è un segnale che l’azienda produttrice conferisce estremo valore alla qualità del proprio prodotto. Attraverso al numero di lotto è infatti possibile risalire all’intera vita delle infiorescenze di Cannabis e determinare la reale qualità del prodotto.

I vantaggi della tracciabilità

La completa tracciabilità di un articolo presenta notevoli vantaggi per i consumatori, che possono così essere sicuri di avere tra le mani un prodotto di alta qualità.

Principalmente questi vantaggi possono essere nei seguenti punti:

Storia del prodotto

Attraverso il numero di lotto è possibile risalire a tutta la vita del prodotto, dalle materie prime utilizzate, passando per i parametri di processo senza dimenticare l’imballo finale (packaging).

Qualità del prodotto

La presenza del numero di lotto è un forte segnale della volontà di un’azienda di garantire un’elevata qualità del prodotto attraverso una gestione oculata del processo, trasmettendo un messaggio di lealtà/sicurezza verso il consumatore.

Ripetibilità del processo

Attraverso un’attenta raccolta dei dati critici, l’azienda realizza processi ripetibili in modo da garantire sempre il medesimo elevato livello di qualità. Non vengono effettuate modifiche improvvise e non gestite del processo.

Rintracciabilità

Assegnando un numero di lotto, l’azienda è in grado, in qualsiasi momento, di localizzare i propri prodotti. Questo è particolarmente utile nel caso in cui dovessero emergere problematiche: l’univocità del numero di lotto ne garantisce infatti la completa rintracciabilità sul mercato.

Articolo a cura di MA True Cannabis

MA True Cannabis